18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.59
536.58
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.08.2024, 20:43

Акимат Актау: Строительство над пещерой в Актау ведется на законных основаниях

Общество 0 2 953 Лиана Рязанцева

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что у застройщика имеются все разрешительные документы на проведение строительно-монтажных работ. Эскизный проект объекта редакции не показали.

Кадр видео
Кадр видео

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства рассказали, что застройщик имеет разрешительные документы для строительства и эксплуатации жилого комплекса с коммерческими площадями на участке в 4А микрорайоне.

Разрешительные документы оформлены согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». 16 января 2023 года получено архитектурно-планировочное задание и 18 января 2023 года согласован эскизный проект, - заявили в акимате.

Также в городской администрации сообщили, что разработав рабочий проект и получив положительное заключение 2 мая 2023 года (#15-0093/23) по исполнительно-технической документации, застройщик подал уведомление в ГУ «ГАСК» о начале строительно-монтажных работах. 

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ застройщик получил еще 1 июня 2023 года, - заключили в акимате.

В акимате отказались продемонстрировать эскизный проект журналисту редакции Lada.kz.

Сегодня, 27 августа 2024 года, жительница 4 микрорайона Актау рассказала, что в шесть утра проснулась от грохота спецтехники на участке, расположенном над пещерой в районе Скальной тропы в 4А микрорайоне. Строительство жилых домов над пещерой в Актау возобновилось.

Напомним, в марте 2018 года был подписан первый меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между акиматом Мангистауской области в лице акима Ералы Тугжанова и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority в лице Шейха Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяна. 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планировали построить в Актау. Тогдашний глава региона Ералы Тугжанов попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.

Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау, заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет.

15 августа 2023 года стало известно, что скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки.

В 2023 году городские власти заявили, что застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на строительство над пещерой в Актау.  

Собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau». По проекту, там планируется строительство двух 22-этажных жилых домов за счет частных инвестиций. Заказчиком проекта является Sheikh Suroor Projects Department (SSPD).

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

6 комментарий(ев)
from Aktau
from Aktau
я тогда тоже мнение акимата учитывать не буду. По всем вопросам
28.08.2024, 06:06
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот вам и новый Казахстан.
28.08.2024, 04:51
Банкир
Банкир
мнение горожан о строительстве учитываться не будет... Ну, как обычно...
27.08.2024, 16:59
Альфарий
Альфарий
Внешнего врага не надо, когда свои (акимат) во вражину записались
27.08.2024, 16:15
Альфарий
Альфарий
Внешнего врага не надо, когда свои (акимат) во вражину записались
27.08.2024, 16:15
Альфарий
Альфарий
Внешнего врага не надо, когда свои (акимат) во вражину записались
27.08.2024, 16:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?