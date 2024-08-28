Акимат Актау: Строительство над пещерой в Актау ведется на законных основаниях

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что у застройщика имеются все разрешительные документы на проведение строительно-монтажных работ. Эскизный проект объекта редакции не показали.

Кадр видео

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства рассказали, что застройщик имеет разрешительные документы для строительства и эксплуатации жилого комплекса с коммерческими площадями на участке в 4А микрорайоне.

Разрешительные документы оформлены согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». 16 января 2023 года получено архитектурно-планировочное задание и 18 января 2023 года согласован эскизный проект, - заявили в акимате.

Также в городской администрации сообщили, что разработав рабочий проект и получив положительное заключение 2 мая 2023 года (#15-0093/23) по исполнительно-технической документации, застройщик подал уведомление в ГУ «ГАСК» о начале строительно-монтажных работах.

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ застройщик получил еще 1 июня 2023 года, - заключили в акимате.

В акимате отказались продемонстрировать эскизный проект журналисту редакции Lada.kz.

Сегодня, 27 августа 2024 года, жительница 4 микрорайона Актау рассказала, что в шесть утра проснулась от грохота спецтехники на участке, расположенном над пещерой в районе Скальной тропы в 4А микрорайоне. Строительство жилых домов над пещерой в Актау возобновилось.

Напомним, в марте 2018 года был подписан первый меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между акиматом Мангистауской области в лице акима Ералы Тугжанова и суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority в лице Шейха Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяна. 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планировали построить в Актау. Тогдашний глава региона Ералы Тугжанов попросил учесть строительство здания при обустройстве пешеходной зоны.



Позже, в 2021 году, стало известно, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Жанболат Жакыпов, исполняющий тогда обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау, заявил, что мнение горожан о строительстве учитываться не будет.



15 августа 2023 года стало известно, что скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки.

В 2023 году городские власти заявили, что застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на строительство над пещерой в Актау.

Собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau». По проекту, там планируется строительство двух 22-этажных жилых домов за счет частных инвестиций. Заказчиком проекта является Sheikh Suroor Projects Department (SSPD).