Какой погода будет в Мангистау в ноябре

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Средняя за месяц температура воздуха ожидается +0,9..+5,8°С, что около нормы (норма: +0,8..+6,3°С).

В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +4..+9°С до -4..+1°С, на востоке области -8°С, днем от +10..+15°С до +1..+6°С. Затем – постепенное повышение температуры воздуха ночью до +3..+8°С, на западе +11°С, днем до +9..+14°С, на западе региона +17°С.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -3..-8°С до -2..+3°С, днем от -2..+3°С до +3..+8°С.

В первой половине третьей декады предполагается постепенное повышение температуры воздуха ночью до +1..+6°С, днем до +6..+11°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до 0..-5°С, на северо-востоке области -10°С, днем до +1..+6°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +2..+7°С, днем до +7..+12°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 10-22 мм).

Дождь ожидается в конце первой декады, осадки (дождь, мокрый снег) – в конце первой, часто во второй, в середине третьей декадах.

Туман прогнозируется в начале третьей декады.

Ветер до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей ожидаются часто в течение месяца.

В «Казгидромете» отметили, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер.

Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/- 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется декадными прогнозами, - заключили синоптики.

Для справки

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