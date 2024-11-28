Парк Первого Президента в Актау открыт для посетителей – застройщик

Парк Первого Президента в 40 микрорайоне открыт для посещения жителей Актау. Об этом сообщил Сунгат Муналбаев, директор ТОО «BS Stroy».

Фото: Lada.kz

По словам Сунгата Муналбаева, горожане имеют возможность совершать прогулки в парке Первого Президента в 40 микрорайоне. Он отметил, что развитие места досуга еще продолжается.

Попасть на территорию можно со входа, который расположен у спортивного комплекса «BS Arena», там также есть парковка. Остальные входы временно закрыты в целях безопасности, так как вокруг движется спецтехника, ведется строительство других объектов, из-за чего пока нет асфальтированных дорог. В следующем году дорогу со стороны 19 микрорайона планирует проложить акимат, - пояснил Сунгат Муналбаев.

Он отметил, что компания ведет строительство парка за свой счет.

В целом ввод парка в эксплуатацию намечен на 2026 год. Работы все еще продолжаются, они идут в штатном режиме. Кроме того, с сентября мы высадили порядка 3 000 различных деревьев. Работаем каждый день. В этом вопросе не стоит торопиться, - сообщил глава компании.

Несмотря на то, что новое место отдыха еще не введено в эксплуатацию в полной мере, Сунгат Муналбаев отметил неподобающее отношение некоторых жителей города к парку и труду людей, которые им занимаются продолжительное время.

В парке были отдыхающие, которые распивали горячительные напитки, бросали мусор, ломали деревья, трубы – нам это неприятно. Особенно трудно в этом плане было летом, - поделился директор компании.

Какая городская структура после ввода в эксплуатацию возьмет парк на баланс, пока неясно.

Напомним, в конце августа текущего года жители города сообщали, что не смогли прогуляться в парке Первого Президента из-за того, что входы в него были закрыты конструкциями. Тогда в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства пояснили, что на объекте еще ведутся строительные работы.