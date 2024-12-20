Даст ли МАЭК питьевую воду в Актау в полночь?

Корреспондент Lada.kz обратился в пресс-службу ТОО «МАЭК» за уточнением информации о подаче питьевой воды в квартиры жителей к полуночи.
В пресс-службе энергокомбината сообщили, что работы по краткосрочному ремонту опреснительной установки выполняются в соответствии с утвержденным планом.
Подача питьевой воды должна быть полностью восстановлена сегодня в полночь. На данный момент информации об отключении водоснабжения на завтра нет, — сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».
Напомним, сегодня, 19 декабря, без питьевой воды остался весь город.
Ранее, 17 декабря, питьевую воду отключали в верхней части города, 18 декабря – в нижней.
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