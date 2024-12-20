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19.12.2024, 20:31

Как карточный домик: автобусная остановка «рассыпалась» из-за ветра в Актау

Общество 0 2 253 Алия Шарипова

Порывистый ветер сегодня, 19 декабря, разрушил автобусную остановку во 2 микрорайоне. Инцидент обошелся без пострадавших. Власти обещали принять меры.

Фото: очевидец
Фото: очевидец

Об инциденте сообщили очевидцы.

После сегодняшнего ветра остановка вообще «рассыпалась», - рассказал один из очевидцев.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что уже приняли меры.

Остановка, расположенная в районе дома №145 во 2 микрорайоне, была установлена в 2020 году. Подрядной компании было дано поручение по ее восстановлению. В ближайшее время остановка будет приведена в порядок, - сообщили в отделе.

Напомним, 5 ноября текущего года из-за сильного ветра в 1 микрорайоне произошло обрушение автобусной остановки, в ходе которого пострадали два человека 1972 и 1976 годов рождения. Их на «скорой» доставили в больницу.

Тогда в местной администрации сообщили, что упавшая конструкция не была закреплена.

Как позже стало известно, одной из пострадавших оказалась 52-летняя женщина. Медики зафиксировали у нее переломы восьми ребер и плеча со смещением, множественные ссадины и гематомы, проткнуто легкое.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
myxa
myxa
точно 3й ))))
20.12.2024, 05:35
Кинст
Кинст
Это всю жизнь 3 микрорайон
20.12.2024, 02:57
myxa
myxa
Кинст, все правильно с адрессом. ))) 2-145. Не надо ником карты выдавать.
20.12.2024, 01:47
Кинст
Кинст
Лада, где вы тут 2 микрорайон увидели?!!! Вручите вашим журналистам (блогерам) карты города.
20.12.2024, 01:21
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