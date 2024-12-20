Как карточный домик: автобусная остановка «рассыпалась» из-за ветра в Актау

Порывистый ветер сегодня, 19 декабря, разрушил автобусную остановку во 2 микрорайоне. Инцидент обошелся без пострадавших. Власти обещали принять меры.

Фото: очевидец

Об инциденте сообщили очевидцы.

После сегодняшнего ветра остановка вообще «рассыпалась», - рассказал один из очевидцев.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что уже приняли меры.

Остановка, расположенная в районе дома №145 во 2 микрорайоне, была установлена в 2020 году. Подрядной компании было дано поручение по ее восстановлению. В ближайшее время остановка будет приведена в порядок, - сообщили в отделе.

Напомним, 5 ноября текущего года из-за сильного ветра в 1 микрорайоне произошло обрушение автобусной остановки, в ходе которого пострадали два человека 1972 и 1976 годов рождения. Их на «скорой» доставили в больницу.

Тогда в местной администрации сообщили, что упавшая конструкция не была закреплена.

Как позже стало известно, одной из пострадавших оказалась 52-летняя женщина. Медики зафиксировали у нее переломы восьми ребер и плеча со смещением, множественные ссадины и гематомы, проткнуто легкое.