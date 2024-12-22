Владельца передвижного зоопарка привлекли к ответственности в Актау

На протяжении двух недель волонтеры добивались приостановления деятельности владельца передвижного зоопарка из-за неподобающего, по их мнению, отношения к животным. Какие получены результаты, в материале корреспондента Lada.kz .

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В Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, специалисты которой проводили проверку, сообщили о ее результатах.

У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты, - заявили в ведомстве.

В пределах своей компетенции специалисты нарушений не обнаружили.

В свою очередь, по информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными (статья 407-2 КоАП РК) предпринимателю все же грозит штраф до 30 МРП (110 760 тенге).

Напомним, ранее волонтеры заявляли, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях.

После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.

Спустя неделю волонтеры заявили, что проверку в зоопарке так и не провели.

На основании поручения природоохранной прокуратуры и поступившего обращения от общественности проверочные мероприятия все же начали.