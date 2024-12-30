Герои Актау-2024: люди, чьи поступки оставили след

Коллаж автора

Год 2024 стал для Актау годом новых вызовов и испытаний. Однако среди наших горожан всегда можно найти тех, кто, несмотря на трудности, проявил истинное мужество и готовность прийти на помощь. Эти люди вдохновляют, показывая, что в каждом из нас есть сила сделать мир лучше. Среди них – пожарные и спасатели, врачи и просто неравнодушные жители города, которые первыми пришли на помощь в трудных ситуациях, рискуя своей жизнью ради спасения других. Подборка составлена на основе архивных материалов редакции за 2024 год.

Герои в форме

Инспекторы службы батальона патрульной полиции Актау лейтенанты полиции - Наурыз Енсегенов и Нурдаулет Аяпбергенов 13 февраля, примерно в 23:45, бросились на помощь трехлетнему мальчику, у которого начались судороги в машине, когда он возвращался с отцом домой после больницы. Полицейские остановили проезжающую мимо скорую помощь и оперативно доставили ребенка в медицинское учреждение.

Спас пожилых людей во время борьбы с паводками

Габит Омаров – спасатель из Мангистау, который в числе других коллег спасал жизни людей во время наводнения в Кульсары.

Габит Омаров с личным составом, в который вошли 65 человек, 5 апреля направился в Кульсары. По прибытии на место спасатели немедленно приступили к блокированию воды и спасению населения. Он вместе с другими спасателями был задействован в работе по закреплению берега реки и возведению плотины. Таким образом, мангистауский пожарный внес свой вклад в строительство плотины протяженностью несколько километров. Также участвовал в откачке воды, переселении жителей в безопасную зону, защите имущества. На подтопленной территории Габит Омаров совершил подвиг по спасению жизни 6-ти пожилых людей.

Военные моряки спасли двух жителей Мангистау, которых унесло течением в открытое море на sup-бордах

Летом 2024 года в районе «Голубой бухты» двух молодых людей, катающихся на sup-бордах, унесло течением в море. 10 июня ракетно-артиллерийский корабль «Маңғыстау» находился в районе боевой подготовки, выполняя мероприятия по сдаче курсовой задачи К-2 «Плавания корабля. Ведение боевых действий одиночным кораблем». От командира Военно-морской базы через оперативного дежурного поступил сигнал, что около 20:00 того же дня на двух sup-бордах пропали два человека.

После получения сигнала, произведя расчёты с учётом гидрометеорологических условий, экипаж корабля приступил к поисковой спасательной операции. Спустя четыре часа с момента получения сигнала экипаж корабля нашёл граждан в районе мыса Скалистый. Их обнаружил старший матрос Амирханов на расстоянии около 10 км от берега. Благодаря бдительности, своему умению и навыкам в эксплуатации вверенных ему технических средств он спас жизни двух человек.

Герои в белых халатах

Фельдшер Айбек Отегулов 31 мая успешно принял роды на дому в селе Бейнеу, осознав, что не успеет довезти женщину в больницу. Благодаря слаженным действиям фельдшера на свет появился здоровый малыш.

Еще одна фельдшер, заслуживающая внимания — Камила Кеулимжаева. 8 июля она успешно приняла роды в машине скорой помощи. По дороге в больницу у женщины начались роды, и фельдшер приняла решение проводить роды прямо в машине. В результате профессиональных действий Камилы Кеулимжаевой на свет появился здоровый ребенок.

Гордость Актау! Врач спас жизнь сбитой на дороге женщине

Несчастный случай произошел 7 июля, примерно в 18:45, на пешеходном переходе в 1 микрорайоне, вблизи кафе «Kaheti» автомобиль сбыл женщину. По счастливой случайности мимо проезжал врач Мурат Дарбаев. Он сразу же среагировал и остановился. Недолго думая, он стал оказывать всю необходимою медицинскую помощь пострадавшей до приезда скорой помощи. Женщина была в сознании только благодаря усилиям врача, у пострадавшей было сильное кровотечение из-за травмы головы.

Врач-хирург Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Насухан Отаргазиев прооперировал младенца со сложной патологией внутриутробного развития. Установлено, что кишечник ребенка находится снаружи его тела. Врач сделал операцию младенцу, родившемуся естественным путем, через 12 часов. Лечебное мероприятие, которое длилось полтора часа, прошло успешно, и ребенок воссоединился со своей матерью. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В Актау парни спасли щенка, рискуя собственными жизнями

Среди героев уходящего года были и те, кто предпочел остаться в тени. Трое простых жителей Актау, рискуя собственной жизнью, спасли щенка, который оказался на балконной плите недостроенного жилого комплекса в 17 микрорайоне.

Спасение котенка

Командир отряда противопожарной службы СПЧ-2 Куаныш Халидуллаев и старший водитель Жанибек Унайбаев оперативно откликнулись на просьбу о помощи жителей 29-го дома в 7 микрорайоне. Люди услышали жалобный писк и обнаружили котенка, который забрался на самую верхушку дерева на уровне пятого этажа. Самостоятельно спуститься он не мог и начал замерзать. Несмотря на риск из-за тонких веток спасатели справились с задачей, и благодаря их усилиям котенок был спасен!

Несомненными героями уходящего года стали энергетики АО «МРЭК», которые одними из первых пришли на помощь пассажирам после авиакатастрофы.

Команда энергетиков случайно стала свидетелями трагедии крушения самолета, следовавшего рейсом Баку–Грозный. Как только они увидили, что самолет упал, энергетики незамедлительно направились к месту происшествия. Их оперативность и самоотверженность сыграли ключевую роль в спасении жизней.

Первым на место крушения прибыл младший сержант авиационной базы Военно-воздушных сил РК Нурлан Ботагарин. Ему удалось через образовавшийся проем эвакуировать около 10 пострадавших пассажиров, проявив отвагу и профессионализм.

Напомним, вчера, 29 декабря, Глава государства наградил жителей Мангистау. Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники региональной электросетевой компании и международного аэропорта Актау.

Редакция Lada.kz выражает искренние поздравления всем, кто проявил героизм в этом году, и напоминает, что настоящие герои — это те, кто проявляет заботу о своём городе и окружающих.