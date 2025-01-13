Приключения Симбы: как львенок из Актау попал в Баку

Удивительная история жизни львенка по кличке Симба вот уже 5 лет не сходит с новостных лент нашего издания. На днях стало известно, что алматинский зоопарк, где он жил последние 4 года, передал его в Бакинский зоопарк, где актауский царь зверей обзавелся семьей. Редакция lada.kz решила напомнить нашим читателям удивительную историю Симбы.

фото с сайта azertag.az

Впервые о Симбе жители Мангистау услышали задолго до того, как он был обнаружен прогуливающимся по поселку Акшукур. В ноябре 2019 года в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как несколько мужчин гладят львёнка. За кадром мужской голос говорит, что львёнок живет в Актау и зовут его Симба.

«Ему всего год, и он весит уже 250 килограммов», - говорит мужчина.

Тогда история закончилась обсуждением необычных домашних питомцев в комментариях. Об ответственности за содержание льва в частном доме речь не шла.

Летом 2020 года жители Акшукура забили тревогу. Они сообщили о том, что по их поселку прогуливается лев.

На вызов приехали полицейские. Льва поймали.

Однако, что делать с удивительной находкой, стражи порядка понятия не имели. В Сети стали распространять информацию о том, что лев мог быть оставлен московским зоопарком, но те быстро опровергли предположения.

Льва поместили под присмотр в местности «Кошкар-ата». Действующий в тот период пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет сразу отметил, что лев явно был домашним, поскольку не боится людей. На вид ему дали 1,5 года. Тогда же полицейским удалось установить хозяина животного. Выяснилось, что зовут льва Симба, именно его видео в 2019 году лицезрели мангистаусцы, однако больше содержать животное владелец не собирался.

За Симбой какое-то время присматривали застрявшие в период пандемии в Актау артисты московского зоопарка. Однако взять его к себе не представлялось возможным.

Экологи и зоозащитники попросили у занимавшего в то время пост акима города, а ныне акима области Нурдаулета Килыбая, помощи в поисках нового дома для льва.

В июле 2020 года суд «наказал» владельца льва за незаконное содержание дикого животного. Правда, штраф за приобретение без документов и оставление на улице составил всего 27 780 тенге (10 МРП по сост. на 2020 год). Сумма «откупных» сильно удивила общественность.

На призыв о помощи откликнулся алматинский зоопарк. Именно они согласились приютить Симбу у себя. Так, 16 июля 2020 года львенок был отправлен из Актау в Алматы, где его ждала совсем новая жизнь.

Симбе провели обследования, сделали все анализы. Животное получило максимальный уход и общественную славу.

Первое время лев проживал в небольшой клетке. Чуть позже, в ноябре 2020 года, ему построили вольер в 750 кв.м, состоящий из трех зон: экспозиционный вольер, зимние помещения и тихая зона. Современный вольер отвечал всем стандартам международных ассоциаций зоопарков.

«Мы все переживали за жизнь актауского львенка, и искренне рады, что нам удалось спасти Симбу и пристроить его в собственном вольере. Теперь история льва Симбы станет историей со счастливым концом. Спасибо всем, кто принял участие в его спасении! Особая благодарность Алматинскому зоопарку и фонду Snow Leopard Foundation», – сообщил на своей странице в Instagram предприниматель Нурали Алиев.

Все 4 года жители Актау, приезжая в алматинский зоопарк, всегда навещали Симбу, знали о его судьбе и другие казахстанцы. В последний раз о самочувствии актауского подкидыша редакция lada.kz узнавала у сотрудников зоопарка в декабре 2024 года. Тогда нас заверили, что у льва все в порядке и он ощущает себя вполне по-царски.

«Лев Симба попал к нам в июле 2020 года, примерно в возрасте 1 года. Специально для него спонсором был построен большой вольер. Сейчас Симбе уже больше 5 лет и он прекрасно себя чувствует. Ведь у него есть свой ветеринарный врач, персонал, который за ним ухаживает, каждый день он получает по 6-7 кг мяса», - рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

На днях же выяснилось, что Симба встретил новый год в Азербайджане. Животное отправили в Бакинский зоопарк.

«Лев по кличке Симба, привезенный из Алматинского зоопарка, стал постоянным жителем Бакинского зоологического парка. Сначала его месяц держали под ветеринарным наблюдением в карантинной зоне парка, затем перевели на постоянное место жительства вместе с двумя самками, где он успешно прошел процесс адаптации», - рассказал в АЗЕРТАДЖ.

В алматинском зоопарке подтвердили данную информацию и сообщили, что там (в Баку, прим. автора) Симбе будет гораздо лучше в компании двух львиц.

«Даже сейчас у нас много львов, поэтому излишки устраиваем в другие зоопарки. Вы ведь понимаете, что содержать их непросто. Поэтому логично, что мы его передали в другой зоопарк, где о нем так же будут заботиться, - рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

Редакция lada.kz планирует и дальше следить за жизнью и приключениями Симбы.