Почему не работает зоопарк в Актау?

Горожане заявляют, что передвижной зоопарк до сих пор располагается на территории стадиона, однако посетителей нет. Причину выяснял корреспондент Lada.kz .

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Выездной зоопарк «Фортуна», как говорят местные жители, по-прежнему находится на стадионе в 1 микрорайоне. Будет ли он еще принимать посетителей, горожане просили узнать корреспондента Lada.kz.

В городском акимате сообщили, что с представителями зоопарка были проведены переговоры касательно его деятельности. Как выяснилось, что он не функционирует с начала этого года. В данное время ведутся работы по организации транспортировки, - заверили чиновники.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира отметили, что зоопарк покинет территорию стадиона до 18 января.

Напомним, ранее волонтеры заявляли, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях.

После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.

На основании поручения природоохранной прокуратуры и поступившего обращения от общественности проверочные мероприятия все же начали.

В итоге владельца передвижного зоопарка привлекли к ответственности.