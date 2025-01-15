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14.01.2025, 20:14

Почему не работает зоопарк в Актау?

Общество 0 3 555 Сергей Кораблев

Горожане заявляют, что передвижной зоопарк до сих пор располагается на территории стадиона, однако посетителей нет. Причину выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Выездной зоопарк «Фортуна», как говорят местные жители, по-прежнему находится на стадионе в 1 микрорайоне. Будет ли он еще принимать посетителей, горожане просили узнать корреспондента Lada.kz.

В городском акимате сообщили, что с представителями зоопарка были проведены переговоры касательно его деятельности. Как выяснилось, что он не функционирует с начала этого года. В данное время ведутся работы по организации транспортировки, - заверили чиновники.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира отметили, что зоопарк покинет территорию стадиона до 18 января.

Напомним, ранее волонтеры заявляли, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях.

После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.

На основании поручения природоохранной прокуратуры и поступившего обращения от общественности проверочные мероприятия все же начали.

В итоге владельца передвижного зоопарка привлекли к ответственности.

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