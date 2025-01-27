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27.01.2025, 15:58

В Актау открылась еще одна новая «Комфортная школа» в 19 микрорайоне

Общество 0 1 536 Лиана Рязанцева

Сегодня, 27 января, в Актау в рамках национального проекта «Комфортная школа» открылось еще одно учебное заведение, расположенное в 19 микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По информации акимата, новая школа, рассчитанная на 1200 мест, уже принимает 2100 учащихся.

Школа оснащена современным оборудованием и предоставляет учащимся кабинеты робототехники, хореографии, инклюзивного образования, рисования и гончарного искусства.

Также в школе есть актовый зал, два спортивных зала и библиотека.

На торжественном открытии присутствовал аким города Актау Абилкаир Байпаков, который поздравил учеников и учителей с этим знаменательным событием.

В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в рамках национального проекта «Комфортная школа» во всех регионах страны ведется строительство современных учебных заведений. В частности, в Актау за один учебный год введены в эксплуатацию 5 школ, из которых 3 построены в рамках данного проекта. Эта масштабная работа является ярким свидетельством того, что государство создает все условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Поздравляю учителей и учащихся с открытием новой школы!, - сказал аким.

Напомним, в начале января открылась новая школа №31 в 17 микрорайоне.  

Родителям школьников обещали открыть начальные классы с русским языком обучения в новом учебном заведении №31. Корреспондент Lada.kz выяснял, почему таких классов не будет.

После родители школьников обвинили чиновников и директора школы в обмане, что они переиграли ситуацию.

Также жители 17 микрорайона рассказали, какие рассматриваются пути решения проблемы. Далее в Актауском городском отделе образования заявили, что классов с обучением на русском языке в школе в 17 микрорайоне не будет.

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