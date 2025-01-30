В селе Атамекен годами не решается проблема бездорожья

На протяжении нескольких лет жители села Атамекен в Мунайлинском районе просят власти решить проблему отсутствия элементарной инфраструктуры. В пресс-службе акимата Мунайлинского района заверили, что дороги в селе заасфальтируют до конца 2025 года.

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Редакция Lada.kz направила запрос в акимат Мунайлинского района, чтобы узнать, когда жители села дождутся асфальтированных дорог, которых они добиваются уже несколько лет. После дождя дороги населенного пункта превращаются в непреодолимое препятствие: ни проехать на автомобиле, ни пройти пешком.

В акимате Мунайлинского района заверили, что асфальтирование дорог в селе завершат до конца 2025 года.

До конца года в селе Атамекен в жилом массиве "Жалын" заасфальтируют 6,8 километра автомобильной дороги, в жилом массиве "Туган Ел" – 9,3 километра, а в "Тамшалы" – 6,3 километра. Кроме того, во всем сельском округе будет уложен тротуар, - сообщили в акимате.

Напомним, на протяжении нескольких лет на проблему с бездорожьем просят обратить внимание жители села в Мунайлинском районе. В селе нет ни тротуаров, ни асфальтированной дороги – людям приходится пробираться сквозь грязь и лужи. Одни надевают пакеты поверх обуви, другие вынуждены взбираться на заборы.

В 2016 году на строительство дренажных систем в селах Атамекен и Баскудук обещали выделить 50 миллионов тенге. Еще 100 миллионов тенге планировали направить на приобретение специальной техники для оперативной работы районного акимата.

В марте 2016 года в Атамекене от проливного дождя пострадали 40 домов.

Получить заключение экспертизы и запросить средства на строительство планировали во втором квартале 2017 года. Люди села недоумевают: ежегодную проблему местные власти не могут решить уже несколько лет.

Кроме того, детям в селе приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы.

В 2024 году в Мунайлинском районном акимате заявляли, что асфальтовым покрытием будет обеспечено 6,8 километра автомобильных дорог к жилому массиву «Жалын» в Атамекене. Строительные работы начались в сентябре 2024 года и должны завершиться до 31 декабря 2025 года. Подрядной организацией выступает ТОО «Нұрлы жол».

В министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.

А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.