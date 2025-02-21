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21.02.2025, 09:38

Снег с оттенком розового: жители Актау сообщают о необычном явлении

Общество 0 5 331 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz поступили обращения от населения с просьбой разъяснить необычное явление. В некоторых частях областного центра, говорят люди, снег имеет розовый оттенок. Корреспондент издания разбирался в ситуации.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Жители, работающие в пригороде Актау, обратили внимание на непривычный оттенок снежного покрова.

Снег имеет розовый оттенок. Впервые такое вижу. Причем камера почему-то плохо передает это, а так, вживую очень заметно. Поначалу решил, что мне кажется. Спросил у коллег, все подтвердили, что да, видят розовый снег. Прочитал в интернете, что причиной могут быть водоросли, - рассказали очевидцы.

Директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин предположил, что подобная окраска снега может быть оптической иллюзией.

При этом открытые источники, например, такие, как AMUR.LIFE, сообщают, что теоретически подобное явление возможно. Снег называют «арбузный снег» или же «кровь ледника».

Розовый оттенок – результат наличия водорослей, живущих в снегу, который приобретает свой характерный розовый цвет только на солнце. Любопытно, что арбузный снег, как говорят, обладает фруктовым ароматом, но если вы не хотите отравиться, лучше его не пробовать. Водоросли Chlamydomonas nivalis, имеющие способность выживать при низкой температуре, выделяют пигмент для защиты от УФ-излучения. Этот пигмент включает каротиноиды, которые также содержатся в моркови, помидорах и перце. Именно эти пигменты придают растениям, водорослям и бактериям желтые, оранжевые и, как вы уже догадались, иногда розовые оттенки, - сообщают ученые.

Фото с сайта shutterstock.com

Такой тип снега часто встречается летом в высокогорных и прибрежных полярных регионах по всему миру, например, в Сьерра-Неваде в Калифорнии. В Актау с подобным явлением, в особенности с учетом крайне редких осадков, раньше никогда не встречались.

Напомним, ранее специалисты «Казгидромет» предрекали сильный снегопад и метель в Актау. Готовиться «к зиме» коммунальщики начали еще вчера, 20 февраля. Всю ночь рабочие посыпали дороги песчано-соляной смесью.

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