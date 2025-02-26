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26.02.2025, 13:09

Закон на паузе: бывшие учителя школы «Gasyr Lyceum» в Актау не могут добиться справедливости

Общество 0 1 622 Лиана Рязанцева

Уволившиеся сотрудники частного лицея «Gasyr lyceum» снова коллективно обратились в прокуратуру с жалобой на невыплату расчетного жалования. Кроме того, они подали иск против бывшего работодателя, однако ситуация осложняется тем, что он игнорирует судебные заседания и не является в суд, сообщает Lada.kz.

Фото учителей лицея
Фото учителей лицея

Бывшие учителя школы «Gasyr Lyceum» снова обратились в редакцию Lada.kz с просьбой осветить их проблему, надеясь привлечь внимание к проблеме и ускорить восстановление справедливости.

Мы в очередной раз коллективно обратилась в прокуратуру с жалобой на задержку и невыплату зарплаты и расчетного жалования. Работодатель, несмотря на многочисленные обращения, не предпринимает никаких действий для погашения задолженности. Учредитель компании, по всей видимости, рассчитывает на то, что пени и штрафы, которые могут быть наложены, окажутся незначительными, и поэтому не спешит выполнять свои обязательства перед бывшими сотрудниками, - жалуются учителя.

Уволившиеся сотрудники отметили, что получили ответ от трудовой инспекции. Однако, по их словам, предоставленные разъяснения оказались крайне расплывчатыми и не дали им удовлетворительного решения.

Вместо конкретных мер по защите трудовых прав инспекция ограничилась формальными объяснениями, не давшими реального результата. Они ответили, что администрация школы не предоставила возможность для проверки, и они подали на них в суд. А нам, бывшим сотрудникам, предложили также обратиться в суд, - говорят бывшие учителя лицея.

Не получив действенной поддержки от государственных органов, группа бывших сотрудников приняла решение обратиться в суд. Однако работодатель по неизвестным причинам игнорирует судебные заседания и не является по вызову, что затягивает процесс и усложняет оперативное решение проблемы, оставляя людей без положенных им выплат.

В связи с отсутствием должного реагирования на местном уровне мы вынуждены обратиться в вышестоящие органы прокуратуры и трудовой инспекции в Астане с жалобой на бездействие местных инстанций. Ситуация с задержкой зарплат и невыплатами расчета при увольнении - серьезная проблема, с которой сталкиваются многие работники. Подобные случаи показывают необходимость ужесточения контроля за недобросовестными работодателями и усиления ответственности за нарушение трудового законодательства, - отмечают люди.

Бывшие учителя школы «Gasyr Lyceum» подчеркнули, что не собираются отступать и готовы отстаивать свои права.

Напомним, в декабре 2024 года в редакцию Lada.kz группа педагогов прислала видеообращение, в котором они заявили, что не получают заработную плату уже два месяца. Все обращения учителей к руководству лицея заканчиваются лишь пустыми обещаниями.

Позже в редакцию Lada.kz обратился директор школы «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгелды с сообщением о том, что вопрос с выплатой заработной платы решен: все сотрудники лицея получили оплату за ноябрь.

Уже 2 февраля 2025 года у журналистам издания с жалобой вновь обратились учителя из «Gasyr Lyceum» и родители школьников. По их словам, в школе не проводится полноценный учебный процесс из-за увольнения педагогов.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что учащихся «Gasyr Lyceum» переводят в государственные школы на основании заявлений их родителей. Кроме того, учителям, оставшимся без работы, предложили свободные вакансии в других образовательных учреждениях. 

В редакцию Lada.kz 14 февраля снова поступила жалоба от бывших и работающих сегодня сотрудников частной школы «Gasyr Lyceum». Они обвиняют руководство в невыплате расчетных, задержке заработной платы и обязательных отчислений. В департаменте Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
если ответчик не является-есть участковый и принудительный привод. Можно объявить в розыск с указанием всех данных руководства школы.
26.02.2025, 19:35
Sara19k
Sara19k
Обратитесь в Антикорр,в Департамент по госслужбе на бездействие по службе сотрудников ТИ.А также в ДКНБ по МО на возможные получения взяток сотрудниками ТИ от владельца частной школы расписав примерный доход школы от ежемесячной оплаты родителями детей.
26.02.2025, 19:33
Ingul
Ingul
Все как в поговорке: "Закон как дышло - куда повернул туда и вышло"? Если ответчик не является в суд и не доказывает объективную невозможность явиться в суд, например по болезни, суд может все решить без него. Но почему это не делается?
26.02.2025, 10:13
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