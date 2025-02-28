Аэропорт Актау возобновил обслуживание рейсов

О возобновлении работы Lada.kz сообщили в международном аэропорту Актау.

Фото: r-fardeev.livejournal.com

Воздушная гавань заработала в штатном режиме.

Контакты справочного бюро для получения актуальной информации о статусе полетов: +7 (7292) 60 97 55.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий важный транспортный узел не принимал и не отправлял рейсы до вечера 27 февраля.

Затем стало известно, что время закрытия аэропорта Актау продлили до утра 28 февраля.

Сегодня пассажиров дополнительно уведомили, что аэропорт не будет работать до полудня.