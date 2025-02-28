Аэропорт Актау возобновил обслуживание рейсов

О возобновлении работы Lada.kz сообщили в международном аэропорту Актау.
Воздушная гавань заработала в штатном режиме.
Контакты справочного бюро для получения актуальной информации о статусе полетов: +7 (7292) 60 97 55.
Ранее сообщалось, что из-за погодных условий важный транспортный узел не принимал и не отправлял рейсы до вечера 27 февраля.
Затем стало известно, что время закрытия аэропорта Актау продлили до утра 28 февраля.
Сегодня пассажиров дополнительно уведомили, что аэропорт не будет работать до полудня.
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