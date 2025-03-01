Аким Актау поблагодарил работников коммунальной сферы и скорой помощи за труд

Сегодня, 1 марта, аким Актау Абилкаир Байпаков выразил благодарность работникам Скорой помощи и коммунальной сферы, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: архив Lada.kz

Глава областного центра посетил станцию Скорой и неотложной медицинской помощи в Актау, где пообщался с представителями отрасли. Абилкаир Байпаков искренне поблагодарил сотрудников за их самоотверженный труд во благо здоровья населения.

Мы благодарим вас за своевременное оказание качественной медицинской помощи населению, - сказал аким города.

После градоначальник встретился с работниками коммунальных служб, занимающихся уборкой снега. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, он отметил их нелёгкий труд и выразил признательность за усилия, направленные на поддержание чистоты в городе.

Независимо от жары или холода, в любое время года, вы поддерживаете чистоту улиц. Сегодня священный месяц Рамадан, а также День благодарности. Спасибо вам за ваш труд, - отметил Абилкаир Байпаков.

Стоит отметить, из-за обильно выпавшего снега коммунальщики больше недели трудятся в две смены без выходных. Они очищают улицы от снега, посыпают дороги специальной смесью и продолжают вывозить мусор, несмотря на погодные условия. Нелегко в эти дни пришлось и сотрудникам скорой помощи, а также врачам травматологических отделений региона. В больницы поступает свыше 100 человек с ушибами и переломами различной степени тяжести.

Ранее жители Актау рассказали о том, кому и за что они благодарны. Видео, приуроченное к празднику, смотрите по ссылке.