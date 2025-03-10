О новом виде мошенничества предупредила полиция Актау

На официальной странице полиции Актау в социальной сети опубликовано предупреждение для горожан о новом виде мошенничества, передает Lada.kz .

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В информации говорится, что мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев через приложение Kaspi.Суть мошенничества заключается в подмене кода подтверждения.

Когда вы заказываете доставку через приложение Kaspi, курьер передает вам посылку, а на телефон приходит код, который вы должны сообщить ему. Однако мошенники отправляют код не через приложение Kaspi, а в виде SMS на телефон. Сообщив этот код, вы фактически даете им доступ к своим счетам. После вскрытия посылки вы обнаружите, что она пустая. Чтобы избежать мошенничества, необходимо вскрывать посылку при курьере и проверять содержимое. Сообщайте только тот код, который приходит в официальном приложении Kaspi, - говорится в видео.

Полиция Актау предупреждает жителей города остерегаться мошенников и призывает к бдительности.

Не попадайтесь на уловки мошенников!, – подчеркнули в полиции Актау.

Напомним, в Актау киберпреступников обвиняют в мошенничестве в крупном размере. На счетах задержанных обнаружены средства обманутого гражданина.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали 25-летнего жителя региона, который с начала 2023 года систематически обманывал жителей Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud» задержан интернет-мошенник, обманувший жителей Мангистауской области на 800 тысяч тенге.