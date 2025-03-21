18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.03.2025, 10:57

Строительный мусор с 4 этажа выбрасывал житель Актау

Общество 0 2 429 Наталья Вронская

Жители Актау опубликовали видео, на котором неизвестный мужчина выбрасывает из окна четвертого этажа строительный мусор, создавая при этом опасность для людей. Автор кадров попросил призвать соседа к ответственности по закону. В управлении полиции Актау прокомментировали инцидент, сообщает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео @911.aktau / Instagram
Фото: стоп-кадр из видео @911.aktau / Instagram

Как сообщил автор видео, неизвестный мужчина в Актау сбрасывал с четвертого этажа строительный мусор.

Кадры поделили общественность на два лагеря: одни признались, что избавлялись от крупного мусора таким же способом, другие же посчитали такие действия опасными для окружающих.

«Снизу стоит человек, страхует, и смотрит по сторонам! А ты, как крыса, сидишь и снимаешь».

«Все такие умные, мол, там человек стоит, страхует... А порыв внезапного ветра он тоже страхует? Тучи руками не разводит? В нашем крае ветер поднимается за секунды. Снесет такую доску, и поминай, как звали».

В городском управлении полиции прокомментировали ситуацию. Как сообщается, инцидент произошел в доме №28, расположенном в 14 микрорайоне.

Стражи порядка установили личность нарушителя, составив на него протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Действия влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Напомним, в январе 2023 года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. В результате 39-летнего мужчину парализовало. Для проведения операции пострадавшему в конце января в Актау прибыли врачи из Астаны. Его прооперировали специалисты из Национального центра нейрохирургии. Они рассказали, что позвоночник мужчины был полностью заменён имплантатом. Состояние после операции врачи оценивали как стабильно тяжёлое. Позже стало известно, что 39-летний пострадавший скончался в стенах Мангистауской областной многопрофильной больницы. Виновных в его смерти так и не установили.

В ноябре того же года за выброс мусора из окна протокол составили на жителя 4 микрорайона.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
крыса как раз поскупился нанять грузчиков и Газель.
21.03.2025, 11:47
Феникс
Феникс
«Снизу стоит человек, страхует, и смотрит по сторонам! А ты, как крыса, сидишь и снимаешь». Крысы в данном случае это те, кто с подобным скудоумным мышлением сидит и оправдывает, да ещё и подбадривает подобные идиотские безумные выходки. Если проявлять равнодушие и безразличие к таким нарушениям, то они становятся чем-то обыденным и привычным, но не надо забывать о том что последствия таких безответственных поступков могут быть весьма плачевными для окружающих и завтра беда может постучаться и в ваши двери и вы будите кричать о безразличии других. Правильно делают люди, что снимают и требуют наказать!
21.03.2025, 10:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.