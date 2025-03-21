Строительный мусор с 4 этажа выбрасывал житель Актау

Жители Актау опубликовали видео, на котором неизвестный мужчина выбрасывает из окна четвертого этажа строительный мусор, создавая при этом опасность для людей. Автор кадров попросил призвать соседа к ответственности по закону. В управлении полиции Актау прокомментировали инцидент, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео @911.aktau / Instagram

Как сообщил автор видео, неизвестный мужчина в Актау сбрасывал с четвертого этажа строительный мусор.

Кадры поделили общественность на два лагеря: одни признались, что избавлялись от крупного мусора таким же способом, другие же посчитали такие действия опасными для окружающих.

«Снизу стоит человек, страхует, и смотрит по сторонам! А ты, как крыса, сидишь и снимаешь».

«Все такие умные, мол, там человек стоит, страхует... А порыв внезапного ветра он тоже страхует? Тучи руками не разводит? В нашем крае ветер поднимается за секунды. Снесет такую доску, и поминай, как звали».

В городском управлении полиции прокомментировали ситуацию. Как сообщается, инцидент произошел в доме №28, расположенном в 14 микрорайоне.

Стражи порядка установили личность нарушителя, составив на него протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Действия влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Напомним, в январе 2023 года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. В результате 39-летнего мужчину парализовало. Для проведения операции пострадавшему в конце января в Актау прибыли врачи из Астаны. Его прооперировали специалисты из Национального центра нейрохирургии. Они рассказали, что позвоночник мужчины был полностью заменён имплантатом. Состояние после операции врачи оценивали как стабильно тяжёлое. Позже стало известно, что 39-летний пострадавший скончался в стенах Мангистауской областной многопрофильной больницы. Виновных в его смерти так и не установили.

В ноябре того же года за выброс мусора из окна протокол составили на жителя 4 микрорайона.