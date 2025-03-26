Особо опасных инфекций не выявлено в Мангистау

С начала года в Мангистау не зарегистрировано ни одного случая особо опасных и карантинных инфекций. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Мухтар Сербаев, передает Lada.kz .

Фото ЦОК региона

Мухтар Сербаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям остается благополучной. По его словам, заболеваемость снизилась по сравнению с прошлым годом.

За указанный период не было зарегистрировано случаев заболевания чумой, холерой и брюшным тифом. Не выявлено также фактов заражения паратифом, дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, коклюшем. Миновали и такие особо опасные заболевания, как серозный менингит, вирусный гепатит С, сальмонеллез, ботулизм,- сказал Мухтар Сербаев.

Однако зарегистрированы случаи заболевания гепатитом А.

Среди детей в возрасте до 14 лет выявлено 10 случаев вирусного гепатита А, что составляет 76,9% от общего числа заболевших. В Бейнеуском и Мангистауском районах случаев заболевания не зафиксировано. В других районах, а также в Актау и Жанаозене, выявлено от одного до шести случаев, наибольшее количество зарегистрировано в Каракиянском районе, – сообщил Мухтар Сербаев.

Мухтар Сербаев также отметил, что в регионе зарегистрированы случаи заболевания паротитом и менингококковой инфекцией.

За два месяца нового года было зарегистрировано 45 случаев подозрения на эпидемический паротит, из которых подтверждены 13. Показатель на 100 тыс. населения - 1,60. Это на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается менингококковой инфекции, то за указанное время зарегистрирован один случай. Показатель на 100 тыс. населения - 0,12. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на один случай. Больной - 4-месячный ребенок из Каракиянского района. Были проведены бактериологические исследования, в результате которых методом ПЦР выявлен возбудитель «Neisseria meningitidis». Проведено бактериологическое исследование контактных лиц в очагах заболевания, результаты отрицательные, – сообщил руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Актау отмечалась нестабильная эпидситуация.

Мангистау – один из регионов с высокой младенческой смертностью.

С 30 сентября 2024 года и по настоящее время в Мангистауской области вакцинацией против вируса папилломы человека охвачено 6 812 девочек.