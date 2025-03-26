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26.03.2025, 16:04

Особо опасных инфекций не выявлено в Мангистау

Общество 0 793 Лиана Рязанцева

С начала года в Мангистау не зарегистрировано ни одного случая особо опасных и карантинных инфекций. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Мухтар Сербаев, передает Lada.kz.

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

Мухтар Сербаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям остается благополучной. По его словам, заболеваемость снизилась по сравнению с прошлым годом.

За указанный период не было зарегистрировано случаев заболевания чумой, холерой и брюшным тифом. Не выявлено также фактов заражения паратифом, дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, коклюшем. Миновали и такие особо опасные заболевания, как серозный менингит, вирусный гепатит С, сальмонеллез, ботулизм,- сказал Мухтар Сербаев.

Однако зарегистрированы случаи заболевания гепатитом А.

Среди детей в возрасте до 14 лет выявлено 10 случаев вирусного гепатита А, что составляет 76,9% от общего числа заболевших. В Бейнеуском и Мангистауском районах случаев заболевания не зафиксировано. В других районах, а также в Актау и Жанаозене, выявлено от одного до шести случаев, наибольшее количество зарегистрировано в Каракиянском районе, – сообщил Мухтар Сербаев.

Мухтар Сербаев также отметил, что в регионе зарегистрированы случаи заболевания паротитом и менингококковой инфекцией.

За два месяца нового года было зарегистрировано 45 случаев подозрения на эпидемический паротит, из которых подтверждены 13. Показатель на 100 тыс. населения - 1,60. Это на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается менингококковой инфекции, то за указанное время зарегистрирован один случай. Показатель на 100 тыс. населения - 0,12. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на один случай. Больной - 4-месячный ребенок из Каракиянского района. Были проведены бактериологические исследования, в результате которых методом ПЦР выявлен возбудитель «Neisseria meningitidis». Проведено бактериологическое исследование контактных лиц в очагах заболевания, результаты отрицательные, – сообщил руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Актау отмечалась нестабильная эпидситуация. 

Мангистау – один из регионов с высокой младенческой смертностью

С 30 сентября 2024 года и по настоящее время в Мангистауской области вакцинацией против вируса папилломы человека охвачено 6 812 девочек.  

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