Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт

Для жителей Актау установили новую онлайн-камеру, позволяющую следить за мероприятиями, приуроченными к проекту «Актау – культурная столица тюркского мира», передает Lada.kz .

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Жители Актау смогут в режиме онлайн посмотреть концертную программу с участием артистов нашей области и тюркских государств, которая пройдет на набережной 15 микрорайона.

Специально для этого компания X-Com установила веб-камеру. Смотреть здесь.

Напомним, программу мероприятий в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира» ранее предоставили в управлении культуры, развития языков и архивов Мангистауской области. О том, как идет подготовка к масштабному событию, читайте в материале Lada.kz.

На время мероприятий, приуроченных к проекту «Актау – культурная столица тюркского мира», в городе перекроют одну из автодорог.

Власти города запустят специальный кольцевой маршрут 5 апреля, когда будут перекрыты автодороги в связи с проведением мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира».