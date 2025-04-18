Население Мангистау в ближайшее время может достичь 1 млн человек – Токаев

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области. Президент страны отметил рост населения в регионе и выразил беспокойство за недостаточно развитую инфраструктуру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Президент и представители местной исполнительной власти обсудили социально-экономическое развитие Мангистауской области.

Сегодня я специально прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией области и обсудить актуальные проблемы. Отмечу, что Мангистау имеет особое значение для нашей страны. Это регион стратегического значения и западные ворота Казахстана. Я всегда уделяю самое пристальное внимание благополучию его жителей, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, объем валового регионального продукта за два года вырос в 1,3 раза. За девять месяцев прошлого года объем составил 3,7 трлн тенге. Глава страны отметил, что это неплохой показатель. Экономический индикатор за первый квартал текущего года составил 104,8%. За последние два года в экономику области привлечено более 2 трлн тенге инвестиций.

Регион растет с каждым днем и численность населения превысила 800 тысяч. Во время недавней рабочей поездки в Шымкент я обратил внимание на то, что миграция не должна быть бесконтрольной. Согласно прогнозу, в среднесрочном периоде эта цифра достигнет 1 миллиона, а, возможно, и превысит. Это дополнительная нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру. Нельзя забывать этот фактор и поддаваться популизму. Ранее мною были даны поручения по водообеспечению жителей региона, улучшению качества образования и медицинского обслуживания, продовольственной безопасности, развитию транспортно-логистического потенциала, а также туризма. Сделано немало, достигнуты определенные результаты. Однако имеются и системные недостатки. Это нужно признать, - сказал Президент.

Определены конкретные планы и приоритетные задачи. По словам Касым-Жомарт Токаева, правительство и акимат должны приложить все усилия для устранения существующих проблем.

Аким Нурдаулет Килыбай активно приступил к работе, четко видит стоящие перед ним задачи и пути их решения. Жду результатов в ближайшее время. Актуальные вопросы, озвученные им, должны быть тщательно рассмотрены Правительством. Главной задачей является улучшение качества жизни населения области, - рассказал президент.

Ранее Президент страны осмотрел спортивный комплекс «BS Arena», посетил оптово-распределительный центр, а затем встретился со студентами в Yessenov Technopark. Кроме того, ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области.