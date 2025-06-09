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09.06.2025, 16:03

Просрочка и антисанитария: проверка школьных столовых в Мангистау завершилась штрафами и увольнениями

Общество 0 2 807 Наталья Вронская

Министерство здравоохранения РК завершило масштабную проверку школьных столовых в Мангистауской области, инициированную по поручению премьер-министра. Из 66 проверенных пищеблоков в 65 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано чатом GPT
Фото сгенерировано чатом GPT

По итогам инспекции наложено 57 штрафов на общую сумму более 18 миллионов тенге, выдано 60 предписаний, 62 сотрудника отстранены от работы, один материал направлен в суд.

Основные нарушения касаются отсутствия санитарных заключений, работы с просроченной продукцией, несоблюдения гигиенических норм, отсутствия горячей воды, допуска сотрудников без медосмотра, выявления бактерионосителей (включая дизентерию и стафилококк), а также плохой обработки посуды – в 7,2% смывов обнаружены кишечные бактерии.

Несмотря на прошлогодний случай массового отравления в Мунайлинском районе, когда пострадали 459 школьников, нарушения повторяются. Это говорит о формальном подходе со стороны администраций школ и слабом контроле со стороны местных исполнительных органов, - заявила заместитель председателя Комитета СЭК Роза Кожапова на совещании с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая.

По итогам совещания ведомствам даны следующие поручения:

  • Департаменту СЭК – усилить профилактическую работу и мониторинг;
  • управлению образования – привести пищеблоки в соответствие с СЭС-нормами, наладить контроль за поставщиками и работой бракеражных комиссий;
  • управлению здравоохранения – ужесточить выдачу медкнижек и не допускать оформление без полного медосмотра.

Также в регионе планируется внедрение нового подхода к госконтролю: проверки без предварительного уведомления, мониторинговые визиты и особый статус для объектов, где находятся дети.

В рамках визита в регион министр здравоохранения также посетила областной склад вакцин ТОО «СК-Фармация», проверив соблюдение условий хранения и транспортировки препаратов.

В целом эпидемиологическая ситуация в области остаётся стабильной. С марта 2024 года охват вакцинацией детей против кори, краснухи и паротита составил 83,9%.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано групповое пищевое отравление. Позже у работников столовой учебного заведения выявили стафилококк.

Уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы передали 6 января в суд. Дело рассматривается в Мунайлинском районном суде по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

После массового отравления детей в Бесшокы в школах Актау власти намерены были провести проверку качества еды, которую предоставляют детям в столовых.

Кроме того, Lada.kz поговорила со специалистом в сфере санитарии Асимой Жарылгасовой, которая назвала главные угрозы здоровью детей, получающих горячее питание в школе. Это не только отсутствие чистоты и порядка на кухне, но и кадровый голод в сфере общепита.

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