Просрочка и антисанитария: проверка школьных столовых в Мангистау завершилась штрафами и увольнениями

Министерство здравоохранения РК завершило масштабную проверку школьных столовых в Мангистауской области, инициированную по поручению премьер-министра. Из 66 проверенных пищеблоков в 65 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Lada.kz .

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По итогам инспекции наложено 57 штрафов на общую сумму более 18 миллионов тенге, выдано 60 предписаний, 62 сотрудника отстранены от работы, один материал направлен в суд.

Основные нарушения касаются отсутствия санитарных заключений, работы с просроченной продукцией, несоблюдения гигиенических норм, отсутствия горячей воды, допуска сотрудников без медосмотра, выявления бактерионосителей (включая дизентерию и стафилококк), а также плохой обработки посуды – в 7,2% смывов обнаружены кишечные бактерии.

Несмотря на прошлогодний случай массового отравления в Мунайлинском районе, когда пострадали 459 школьников, нарушения повторяются. Это говорит о формальном подходе со стороны администраций школ и слабом контроле со стороны местных исполнительных органов, - заявила заместитель председателя Комитета СЭК Роза Кожапова на совещании с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая.

По итогам совещания ведомствам даны следующие поручения:

Департаменту СЭК – усилить профилактическую работу и мониторинг;

управлению образования – привести пищеблоки в соответствие с СЭС-нормами, наладить контроль за поставщиками и работой бракеражных комиссий;

управлению здравоохранения – ужесточить выдачу медкнижек и не допускать оформление без полного медосмотра.

Также в регионе планируется внедрение нового подхода к госконтролю: проверки без предварительного уведомления, мониторинговые визиты и особый статус для объектов, где находятся дети.

В рамках визита в регион министр здравоохранения также посетила областной склад вакцин ТОО «СК-Фармация», проверив соблюдение условий хранения и транспортировки препаратов.

В целом эпидемиологическая ситуация в области остаётся стабильной. С марта 2024 года охват вакцинацией детей против кори, краснухи и паротита составил 83,9%.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано групповое пищевое отравление. Позже у работников столовой учебного заведения выявили стафилококк.

Уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы передали 6 января в суд. Дело рассматривается в Мунайлинском районном суде по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

После массового отравления детей в Бесшокы в школах Актау власти намерены были провести проверку качества еды, которую предоставляют детям в столовых.

Кроме того, Lada.kz поговорила со специалистом в сфере санитарии Асимой Жарылгасовой, которая назвала главные угрозы здоровью детей, получающих горячее питание в школе. Это не только отсутствие чистоты и порядка на кухне, но и кадровый голод в сфере общепита.