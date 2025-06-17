Пассажирка поезда «Мангистау – Семей» раскритиковала «женские вагоны»

Казахстанка выразила недовольство из-за присутствия мужчины в «женском вагоне» поезда «Мангистау – Семей», передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
Пассажирка поезда «Мангистау – Семей» рассказала о своем недавнем опыте поездки в «женском вагоне».
Я купила билет в женский вагон поезда КТЖ, просто чтобы спокойно доехать, расслабиться, чувствовать себя в безопасности. Было жарко, сняла белье, ведь это закрытое пространство только для женщин. Но в купе заходит мужчина-проводник и, не извинившись, задает вопрос: «Командировочные нужны?» Хорошо, что я успела среагировать. Но вопрос остается: зачем вообще женский вагон, если туда может спокойно зайти мужчина? Если бы мне что-то было нужно, я бы сама подошла, - отметила она.
По словам девушки, она рассчитывала на спокойную и безопасную поездку, однако вместо ожидаемого комфорта ей пришлось испытать чувство дискомфорта.
Женский вагон — значит пусть и проводник будет женщина. Мы покупаем такие билеты не просто так. Мы хотим безопасности и комфорта, а не бояться каждый раз, что кто-то вломится. Уважайте своих пассажирок. Это не каприз — это базовый комфорт и личные границы, - сказала девушка.
Девушка также отметила, что подобные ситуации не только вызывают психологическое напряжение, но и подрывают саму концепцию «женских вагонов». При этом казахстанка пояснила, что не обращалась с официальной жалобой в уполномоченные органы. Она также добавила, что при покупке билета нигде не было указано, что проводником может оказаться представитель любого пола.
В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали инцидент.
По данному случаю сообщаем, что вагон №6 пассажирского поезда №38/37 «Мангистау – Семей» обслуживает проводница женского пола. При этом, согласно объяснениям причастных работников поездной бригады, проводница женского вагона в ходе рейса почувствовала себя плохо (головокружение и повышенная температура), - пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что мужчина временно заменял проводницу по причине её недомогания и исполнял служебные обязанности исключительно в рамках необходимости.
Ввиду плохого самочувствия работница поездной бригады попросила дежурного проводника провести проверку документов пассажиров и провести выдачу им посадочных талонов (предъявляются командировочными по месту работы). На основании вышеизложенной ситуации Национальным перевозчиком проведена разъяснительная работа с проводником о недопущении впредь подобных ситуаций. Национальный перевозчик приносит свои извинения пассажиру за доставленные неудобства, - подчеркнули в компании.
Отметим, что так называемые «женские вагоны» в Казахстане представляют собой специализированные вагоны в составе пассажирских поездов, предназначенные исключительно для женщин и сопровождающих их детей. При этом допускается пребывание мальчиков в возрасте до семи лет включительно.
Как сообщили в пресс-службе национального перевозчика, на сегодняшний день услуга доступна в составе 11 пассажирских поездов, курсирующих по следующим маршрутам:
Напомним, женские вагоны были внедрены в 2021 году для повышения комфорта женщин во время путешествий. Билеты продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины.
Также сообщалось, что АО «Пассажирские перевозки» с 1 июня запускает женский вагон в составе поезда №614/613 сообщением «Уральск – Мангистау».
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