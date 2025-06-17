Пассажирка поезда «Мангистау – Семей» раскритиковала «женские вагоны»

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Пассажирка поезда «Мангистау – Семей» рассказала о своем недавнем опыте поездки в «женском вагоне».

Я купила билет в женский вагон поезда КТЖ, просто чтобы спокойно доехать, расслабиться, чувствовать себя в безопасности. Было жарко, сняла белье, ведь это закрытое пространство только для женщин. Но в купе заходит мужчина-проводник и, не извинившись, задает вопрос: «Командировочные нужны?» Хорошо, что я успела среагировать. Но вопрос остается: зачем вообще женский вагон, если туда может спокойно зайти мужчина? Если бы мне что-то было нужно, я бы сама подошла, - отметила она.

По словам девушки, она рассчитывала на спокойную и безопасную поездку, однако вместо ожидаемого комфорта ей пришлось испытать чувство дискомфорта.

Женский вагон — значит пусть и проводник будет женщина. Мы покупаем такие билеты не просто так. Мы хотим безопасности и комфорта, а не бояться каждый раз, что кто-то вломится. Уважайте своих пассажирок. Это не каприз — это базовый комфорт и личные границы, - сказала девушка.

Девушка также отметила, что подобные ситуации не только вызывают психологическое напряжение, но и подрывают саму концепцию «женских вагонов». При этом казахстанка пояснила, что не обращалась с официальной жалобой в уполномоченные органы. Она также добавила, что при покупке билета нигде не было указано, что проводником может оказаться представитель любого пола.

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали инцидент.

По данному случаю сообщаем, что вагон №6 пассажирского поезда №38/37 «Мангистау – Семей» обслуживает проводница женского пола. При этом, согласно объяснениям причастных работников поездной бригады, проводница женского вагона в ходе рейса почувствовала себя плохо (головокружение и повышенная температура), - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что мужчина временно заменял проводницу по причине её недомогания и исполнял служебные обязанности исключительно в рамках необходимости.

Ввиду плохого самочувствия работница поездной бригады попросила дежурного проводника провести проверку документов пассажиров и провести выдачу им посадочных талонов (предъявляются командировочными по месту работы). На основании вышеизложенной ситуации Национальным перевозчиком проведена разъяснительная работа с проводником о недопущении впредь подобных ситуаций. Национальный перевозчик приносит свои извинения пассажиру за доставленные неудобства, - подчеркнули в компании.

Отметим, что так называемые «женские вагоны» в Казахстане представляют собой специализированные вагоны в составе пассажирских поездов, предназначенные исключительно для женщин и сопровождающих их детей. При этом допускается пребывание мальчиков в возрасте до семи лет включительно.

Как сообщили в пресс-службе национального перевозчика, на сегодняшний день услуга доступна в составе 11 пассажирских поездов, курсирующих по следующим маршрутам:

№354/353 «Астана – Семей»;

№24/23 «Актобе – Алматы»;

№25/26 «Алматы – Шымкент»;

№77/78 «Алматы – Мангистау»;

№351/352 «Алматы – Усть-Каменогорск (Оскемен)»;

№45/46 «Павлодар – Туркестан»;

№37/38 «Мангистау – Семей»;

№47/48 «Атырау – Астана»;

№33/34 «Актобе – Алматы-1»;

№4/3 «Астана – Алматы-2»;

№71/72 «Астана – Шымкент».

Напомним, женские вагоны были внедрены в 2021 году для повышения комфорта женщин во время путешествий. Билеты продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины.

Также сообщалось, что АО «Пассажирские перевозки» с 1 июня запускает женский вагон в составе поезда №614/613 сообщением «Уральск – Мангистау».