18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.45
598.59
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.06.2025, 09:58

Пассажирка поезда «Мангистау – Семей» раскритиковала «женские вагоны»

Общество 0 3 473 Лиана Рязанцева

Казахстанка выразила недовольство из-за присутствия мужчины в «женском вагоне» поезда «Мангистау – Семей», передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: Tengrinews.kz/@malika__life
Фото: Tengrinews.kz/@malika__life

Пассажирка поезда «Мангистау – Семей» рассказала о своем недавнем опыте поездки в «женском вагоне».

Я купила билет в женский вагон поезда КТЖ, просто чтобы спокойно доехать, расслабиться, чувствовать себя в безопасности. Было жарко, сняла белье, ведь это закрытое пространство только для женщин. Но в купе заходит мужчина-проводник и, не извинившись, задает вопрос: «Командировочные нужны?» Хорошо, что я успела среагировать. Но вопрос остается: зачем вообще женский вагон, если туда может спокойно зайти мужчина? Если бы мне что-то было нужно, я бы сама подошла, - отметила она.

По словам девушки, она рассчитывала на спокойную и безопасную поездку, однако вместо ожидаемого комфорта ей пришлось испытать чувство дискомфорта.

Женский вагон — значит пусть и проводник будет женщина. Мы покупаем такие билеты не просто так. Мы хотим безопасности и комфорта, а не бояться каждый раз, что кто-то вломится. Уважайте своих пассажирок. Это не каприз — это базовый комфорт и личные границы, - сказала девушка.

Девушка также отметила, что подобные ситуации не только вызывают психологическое напряжение, но и подрывают саму концепцию «женских вагонов». При этом казахстанка пояснила, что не обращалась с официальной жалобой в уполномоченные органы. Она также добавила, что при покупке билета нигде не было указано, что проводником может оказаться представитель любого пола.

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали инцидент.

По данному случаю сообщаем, что вагон №6 пассажирского поезда №38/37 «Мангистау – Семей» обслуживает проводница женского пола. При этом, согласно объяснениям причастных работников поездной бригады, проводница женского вагона в ходе рейса почувствовала себя плохо (головокружение и повышенная температура), - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что мужчина временно заменял проводницу по причине её недомогания и исполнял служебные обязанности исключительно в рамках необходимости.

Ввиду плохого самочувствия работница поездной бригады попросила дежурного проводника провести проверку документов пассажиров и провести выдачу им посадочных талонов (предъявляются командировочными по месту работы). На основании вышеизложенной ситуации Национальным перевозчиком проведена разъяснительная работа с проводником о недопущении впредь подобных ситуаций. Национальный перевозчик приносит свои извинения пассажиру за доставленные неудобства, - подчеркнули в компании.

Отметим, что так называемые «женские вагоны» в Казахстане представляют собой специализированные вагоны в составе пассажирских поездов, предназначенные исключительно для женщин и сопровождающих их детей. При этом допускается пребывание мальчиков в возрасте до семи лет включительно.

Как сообщили в пресс-службе национального перевозчика, на сегодняшний день услуга доступна в составе 11 пассажирских поездов, курсирующих по следующим маршрутам:

  • №354/353 «Астана – Семей»;
  • №24/23 «Актобе – Алматы»;
  • №25/26 «Алматы – Шымкент»;
  • №77/78 «Алматы – Мангистау»;
  • №351/352 «Алматы – Усть-Каменогорск (Оскемен)»;
  • №45/46 «Павлодар – Туркестан»;
  • №37/38 «Мангистау – Семей»;
  • №47/48 «Атырау – Астана»;
  • №33/34 «Актобе – Алматы-1»;
  • №4/3 «Астана – Алматы-2»;
  • №71/72 «Астана – Шымкент».

Напомним, женские вагоны были внедрены в 2021 году для повышения комфорта женщин во время путешествий. Билеты продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. 

Также сообщалось, что АО «Пассажирские перевозки» с 1 июня запускает женский вагон в составе поезда №614/613 сообщением «Уральск – Мангистау». 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Капец! Королева! Вышвырните всех с поезда! Она должна одна ехать во всём поезде без остановок! Все встречные и попутные поезда срочно на запасные пути!
17.06.2025, 09:07
Галина63
Галина63
А, чем вас не устраивают в вагоне дети восьми, девяти лет? В Казахстане этот возраст считается детским вообще-то! Да, даже одиннадцати. Глупость несусветная творится.
17.06.2025, 05:47
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Кака я Жуть. Да ж чем то пахнуло...
17.06.2025, 05:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…