Новый авиарейс из Актау откроется в июле текущего года

С 3 июля текущего года из узбекского города Нукус в Актау начнут выполняться регулярные авиарейсы. Об этом Lada.kz сообщили в Международном аэропорту Актау.
Полёты будет осуществлять узбекистанская авиакомпания Centrum Air дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Компания сообщает, что билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте centrum-air.com и у авторизованных агентств.
Ранее эксперты рассказали Lada.kz, как сэкономить на авиабилетах. С рекомендациями можно ознакомиться по ссылке.
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