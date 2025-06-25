Новый авиарейс из Актау откроется в июле текущего года

С 3 июля текущего года из узбекского города Нукус в Актау начнут выполняться регулярные авиарейсы. Об этом Lada.kz сообщили в Международном аэропорту Актау.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

Полёты будет осуществлять узбекистанская авиакомпания Centrum Air дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Нукуса:

четверг – в 19:50 часов, прибытие в Актау в 21:10 часов;

понедельник (ночной рейс) – в 01:20 часов, прибытие в Актау в 02:40 часов.

Вылет из Актау:

Четверг – в 22:00 часов, прибытие в Нукус в 23:20 часов;

Воскресенье – в 03:30 часов, прибытие в Нукус в 05:05 часов.

Компания сообщает, что билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте centrum-air.com и у авторизованных агентств.

Ранее эксперты рассказали Lada.kz, как сэкономить на авиабилетах. С рекомендациями можно ознакомиться по ссылке.