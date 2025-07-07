Администрация «Перевёрнутого дома» в Актау выступила с обращением к посетителям после вопиющего инцидента

Руководство популярного туристического объекта «Перевёрнутый дом» выступило с официальным обращением к посетителям после неприятного инцидента, напомнив о нормах поведения в общественных местах, передает Lada.kz .

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По словам администрации, во время одной из недавних экскурсий ребёнок справил нужду прямо в экспозиционной зоне. При этом, как подчёркивают сотрудники музея, мать ребёнка никак не отреагировала – ни попыталась остановить, ни извинилась. Более того, по словам очевидцев, семья вела себя вызывающе и довела до слёз одного из работников музея.

Мы каждый день начинаем с уборки, заботимся о чистоте, создаём уютную атмосферу, особенно для детей. И, крайне обидно, когда весь этот труд обесценивается за считаные минуты, - отмечается в сообщении «Перевёрнутого дома».

В обращении подчёркивается, что администрация оставляет за собой право отказать в обслуживании и наложить штраф за порчу имущества и грубое поведение. Также сотрудники напоминают: музей – это общественное пространство, в котором действуют общие нормы этики и уважения к окружающим.

Напомним, интерактивный музей «Перевернутый дом» открылся в День Смеха – 1 апреля.