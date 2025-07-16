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16.07.2025, 16:47

На отсутствие полива деревьев в сквере Победы жалуются жители Актау

Общество 0 1 144 Лиана Рязанцева

В социальных сетях жители Актау пожаловались на отсутствие полива зеленых насаждений в сквере Победы - от монумента «Вечный огонь» и до памятника самолету МиГ-21. В компании «Green City Aktau», занимающейся озеленением, заверили, что работы по поливу ведутся ежедневно, передает lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Горожане опасаются, что из-за нехватки воды и в условиях сильной жары зелёные насаждения могут погибнуть.

В сквере Победы полностью отсутствует полив. В прошлом году каждое утро выходили озеленители и поливали, всё было зелёным. А в этом году, похоже, им поставили задачу — всё убить на корню! Установлен капельный полив, но из него работают только 5–6 форсунок. Остальные либо забиты, либо вообще не включаются. Краны постоянно закрыты, вода не поступает — кусты сохнут на глазах, — пожаловался житель Актау.

Жители Актау недоумевают: почему акимат не контролирует, как и куда расходуются средства, выделенные победителю тендера?

Деньги освоены, а результата нет. Средства ведь выделяются из бюджета — это налоги простых граждан. Кто должен контролировать их расходование? Или мы уже настолько богаты, что нам лень считать?, — возмущаются жители Актау.

В компании «Green City Aktau» заявили, что работы по поливу ведутся ежедневно.

Сквер Победы полностью оснащен системой капельного полива, а также системой полива из трубопровода. Работы по поливу ведутся ежедневно, по секторам и картам. Контроль за этими работами ведутся специалистами, а также мониторинговой группой РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад», работниками акимата. Наряду с этим хочется отметить некоторые технические трудности, которые присущи всему городу — это низкое давление воды в системе, - заявили в компании.

Напомним, поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти на 2025 год выделили 1 249 441 000 тенге. Корреспондент Lada.kz узнал у руководителя компании Айбека Ерболекова, какие работы будут проведены в этом году.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
"1 249 441 000 тенге" Пипец просто. Вот как деньги по тендерам оседают в карманах этих уродов
16.07.2025, 18:09
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