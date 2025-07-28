Сколько дождевой воды откачали с улиц в селе Шетпе

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В результате сильных осадков в селе Шетпе были эвакуированы девять человек и откачано более 2000 кубических метров дождевой воды. Подробности спасательной операции рассказали редакции Lada.kz в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото пресс-службы ведомства

Вчера, 27 июля, в селе Шетпе Мангистауского района в микрорайоне Ащыбулак из-за обильных осадков произошло значительное скопление дождевой воды.

В селе Шетпе Мангистауской области спасатели провели работы по откачке дождевой воды. Всего из дворов жилых домов №№ 80, 23, 408, 320, 319, 435, 409, 541, 392, 204, 164, 542, 264, 441, 284 и 995 был откачан 2361 кубический метр воды.

По данным ДЧС региона, из дома №23 были эвакуированы пять человек, а из дома №302/1 — четыре человека. Все эвакуированные временно разместились у родственников.

Обошлось без пострадавших. В работах по откачке воды задействованы три переносных мотопомпы (МП-50, МП-70, АWР-100) от пожарной части, а также шесть переносных и одна прицепная мотопомпа от акимата села Шетпе, - рассказали в ведомстве.

Напомним, пользователи Сети поделились видео, на которых запечатлено, как в селе Шетпе подтопило дороги и дворы частных домов, а машины и люди вязнут в грязи.

На видео попал и сход ливневой воды в районе железнодорожных путей. В пресс-службе «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) прокомментировали ситуацию.

Зафиксированы случаи подтопления жилых домов.