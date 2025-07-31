Война за причал в Актау: адвокат предупредил о возможной уголовной ответственности

Қазақ тіліне аудару

Борьба за швартовочные места на причале ОО «Бриз» становится напряженнее. Ситуацию, вызвавшую общественный резонанс, прокомментировал адвокат Айбек Суюндуков, сообщает Lada.kz .

Фото автора

По словам адвоката, захват мест для швартовки может повлечь серьезные юридические последствия - вплоть до уголовной ответственности.

Граждане и юридические лица вправе распоряжаться своими правами по собственному усмотрению. Однако реализация этих прав не должна нарушать интересы других сторон, - отметил Айбек Суюндуков.

Адвокат напомнил, что любые действия должны быть добросовестными, разумными и справедливыми, особенно в вопросах имущественного характера. Предприниматели, в частности, обязаны соблюдать нормы деловой этики.

Нарушение этих принципов может быть расценено как самоуправство, что попадает под действие статьи 389 УК РК «Самоуправство».

Если человек сознательно нарушает закон, добиваясь своего права вопреки установленному порядку, его действия подпадают под часть 1 статьи 389 УК РК, - подчеркнул адвокат.

Таким образом, конфликт вокруг причала может обернуться не просто гражданским спором, а полноценным уголовным разбирательством.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 20 суток.

Напомним, о захвате мест швартовки в июне этого года рассказали в яхт-клубе «Бриз».

О том, как изменилась ситуация неделю спустя после захвата мест швартовки, рассказал капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов.

Позже администрация общественного объединения «Бриз» обратилась в прокуратуру Актау с жалобой на бездействие работников полиции.