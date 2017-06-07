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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 697

Маралбек Сейлов: Для снятия танкера «Аракс» с мели необходимо заключение межправительственной комиссии

Для решения судьбы севшего на мель танкера «Аракс» требуется заключение межправительственной комиссии, созданной в апреле 2017 года уполномоченными органами России и Казахстана. Комиссия уже провела служебное расследование, говорит Маралбек Сейлов, руководитель отдела по работе с правоохранительными органами, органами территориальной обороны и мобилизации аппарата акима Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Что делать с танкером «Аракс», севшим на мель напротив мыса Песчаный в ноябре прошлого года, уполномоченные органы будут решать на основании официального заключения служебного расследования межправительственной комиссии, сообщил Маралбек Сейлов.

- В данный момент мы ждем официальное заключение комиссии. Возможно несколько вариантов развития событий. Если будет решено признать судно бесхозным и изъять его у судовладельца, то на это, согласно законодательству Республики Казахстан, потребуется время - один год, и решение суда, - сказал Маралбек Сейлов.

Напомним, в ноябре 2016 года у побережья Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа было возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севший на мель на побережье Мангистау танкер собирались выставить на продажу.

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.


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Комментарии ( 6 )

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Artur007 (Посетители) Сегодня, 18:58
Хотя б охрану поставили...А то мало ли кто нибудь еще пострадает
 
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  • Я
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:52
Цитата: strana.kz
если бы не фото людей кто это место облюбовал как туристическое мы бы вообще о нем не узнали


Работая в данной сфере, я бы и без фото людей узнала б,точнее я уже знала о танкере до того,как в СМИ появилась первая новость.

Цитата: strana.kz
а вы там часто смотрю бываете?


Я и не горю желанием там быть часто, в те края езжу ради отдыха и хорошего пляжа,а не на ржавый танкер глазеть.

И лазить там мало желания.жить еще охото

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:41
Тина,
были там мои дети под присмотром взрослых. ничего страшного ни кто не увидел!

Цитата: Тина
это отличное место для игр детей....

прежде чем там детворе играть, туда надо еще доехать )) что почти ни кто не делает. а для маленького приключения в самый раз. а вы там часто смотрю бываете? если бы не фото людей кто это место облюбовал как туристическое мы бы вообще о нем не узнали
 
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  • Я
  • tolk
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:36
Цитата: strana.kz
мальчишки хоть по кораблю походят ) когда бы они еще по настоящему кораблю полазают? целое приключение


Вы там были,видали его вблизи?
На него взобраться целая история,да и на самом судне все ржавое,куча топлива и разных металлических обломков.
Там только чудом и особой аккуратностью можно шею себе не свернуть,а для вас это прям развлечения невероятного масштаба,особенно пугает что по вашему мнению это отличное место для игр детей....

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-2
  • Тина
  • ЁмоЁ
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  • botden
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:24
кому оно мешает? мы знать не знали о нем. а дети так балдеют с него узнавши. мальчишки хоть по кораблю походят ) когда бы они еще по настоящему кораблю полазают? целое приключение
 
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  • tolk
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:22
Не, до конца года он не дотерпит. Все лето впереди. Подорвут однозначно, если там пост охраны не выставить crazy
 
 

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