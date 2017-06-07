Маралбек Сейлов: Для снятия танкера «Аракс» с мели необходимо заключение межправительственной комиссии

Фото Рашида Исмагилова
Что делать с танкером «Аракс», севшим на мель напротив мыса Песчаный в ноябре прошлого года, уполномоченные органы будут решать на основании официального заключения служебного расследования межправительственной комиссии, сообщил Маралбек Сейлов.
- В данный момент мы ждем официальное заключение комиссии. Возможно несколько вариантов развития событий. Если будет решено признать судно бесхозным и изъять его у судовладельца, то на это, согласно законодательству Республики Казахстан, потребуется время - один год, и решение суда, - сказал Маралбек Сейлов.
Напомним, в ноябре 2016 года у побережья Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа было возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау танкер собирались выставить на продажу.
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
- В данный момент мы ждем официальное заключение комиссии. Возможно несколько вариантов развития событий. Если будет решено признать судно бесхозным и изъять его у судовладельца, то на это, согласно законодательству Республики Казахстан, потребуется время - один год, и решение суда, - сказал Маралбек Сейлов.
Напомним, в ноябре 2016 года у побережья Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа было возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау танкер собирались выставить на продажу.
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.