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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 1431

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта

С наступлением хорошей погоды жители и гости организуют поездки к мысу Песчаный, в районе которого сел на мель танкер. Некоторые предпринимают попытки подняться на борт судна. Корреспонденты Lada.kz посетили заброшенный корабль.

Фото Рашида Исмагилова
Алексей Оськин, житель Актау, опубликовавший открытое письмо с целью привлечь внимание к судьбе «Аракса», отметил, что находиться на борту заброшенного судна небезопасно.

- Ситуация очень серьезная, - говорит Алексей Оськин, - в замкнутых объемах человек может потерять сознание из-за низкой концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе. Я уже молчу про отравление парами нефтепродуктов.



Маленькое путешествие с любимым мужем #family❤ #relax

Публикация от Dar'ya Chirtsova (@chirtsova_d_d)












Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.

Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».



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Аракс


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Комментарии ( 5 )

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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 20:01
Романтика )) В детстве так же любил лазить по заброшенным судам в речном порту. А если удавалось поймать на излучине Урала и пришвартовать спускаемые по течению баржи, то на пару дней она становилась нашим штабом. И не беда что там воняло туалетом, и за одежду замаранной ржавчиной приходилось дома получать ремнем и всем чем под руки матери попадалось, зато на пару мгновений мы становились дерзкими пиратами. Йо-хо-хо и бутылка рому.. death
 
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Есаул (Посетители) Сегодня, 18:53
Цитата: Швейк
до сих пор никто не наведался с факелом

Скоро сгорит. Туристы они курящие и пьющие сожгут и решат проблему государственно акиматовскую.
 
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firebolt (Посетители) Сегодня, 18:52
Находиться на судне небезопасно? Да я думаю не более опасно, чем жить в районе автодрома или еще ближе к Кошкар-Ата. Что за ерунда?
 
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  • gay_severin
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:25
Я удивляюсь тому, что после такой всесторонней рекламы неизбежного бадабума, туда до сих пор никто не наведался с факелом prey
 
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  • gay_severin
 mer (Посетители) Сегодня, 18:15
Всем пофиг,властям и ЧСникам похоже тоже.Как так?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • gay_severin
 Mona (Посетители) Сегодня, 18:12
Наша "Черная жемчужина" дожидается отважного капитана. И, все же, жалкое зрелище скорее, чем величественное.
 
 

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