Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта

- Ситуация очень серьезная, - говорит Алексей Оськин, - в замкнутых объемах человек может потерять сознание из-за низкой концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе. Я уже молчу про отравление парами нефтепродуктов.
Жги! Даже когда на мели.. ___________ #top#top #bravogreatphoto #great #aktaucity #aktau_insta #vsco #instagram #instagood #kazphoto #rosphoto #rosphoto_top35photo #35photo_ru #canon#7292#photoart#photoartkz #russia_ph#coloroftheday#24f1,4LII#colorofday#coloroftheday#фотографактау#фотосессииактау#mangystau #mangystau_insta #doma_aktau #the_aktau #aktaukz#7292#aktauprophoto#позитив
Корабль севший на мель. стоит возле мыса песчанного вот уже более полугода. Танкер собиравший отходы сел на мель в ноябре прошлого года и до сих пор стоит там. Танкер называется #АРАКС А пока АРАКС может украсить наши фотографии - этим нужно воспользоваться! Автор фото Денис Михайлов #Aktau_today #Казахстан #Мангистау #Актау
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».