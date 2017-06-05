Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта

Корабль севший на мель. стоит возле мыса песчанного вот уже более полугода. Танкер собиравший отходы сел на мель в ноябре прошлого года и до сих пор стоит там. Танкер называется #АРАКС А пока АРАКС может украсить наши фотографии - этим нужно воспользоваться! Автор фото Денис Михайлов #Aktau_today #Казахстан #Мангистау #Актау

Публикация от Актау Сегодня 47К (@aktau_today) Май 14 2017 в 11:43 PDT