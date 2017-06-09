График отгрузки газа с завода «КазГПЗ» на заправки Мангистау в июне

Фото автора
Поставка газа на АГЗС Актау, Жанаозена, Мунайлинского, Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского и Бейнеуского районов расписана с 1 по 30 июня.
Предприниматели, как отметили в акимате Мангистауской области, получают сжиженный газ согласно графику.
- В регионе есть запас - 500 тонн газа из Актюбинской области. Во время дефицита голубое топливо из Актобе реализовали в полном объеме. Когда завод заработал на полную мощь, потребность в актюбинском газе исчезла. Все предприниматели реализуют топливо с завода «КазГПЗ». Цена на газ не изменилась - 35 тенге. По 40 тенге топливо реализуют предприниматели, у которых остался газ из Актюбинской области, - рассказали в акимате.
Скачать график можно .
При отсутствии газа на АГЗС в день поставки по графику водители могут обратиться по телефонам:
Актау - 50-93-55, 8 775 358 80 33;
Жанаозен - 8 (72934) 50-3-84, 8 701 363 42 50;
Мунайлинский район - 46-57-45, 8 702 777 00 35;
Мангистауский район - 8 (72931) 22-3-52, 8 701 153 71 45;
Бейнеуский район - 8 (72932) 21-1-16, 8 702 788 81 11;
Каракиянский район - 8 (72937) 21-9-75, 8 701 243 82 75;
Тупкараганский район - 8 (72938) 23-0-13, 22-4-12, 8 702 658 68 96.
Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, заявила, что газ с ТОО «КазГПЗ» отгружается в полном объеме.
Напомним, водители пожаловались на отсутствие газа в регионе. Дефицит сложился из-за ремонта на газоперерабатывающем заводе, во время которого регион недополучил две тысячи тонн топлива.
Цену на газ на 101 АГЗС области подняли до 40 тенге из-за завоза в регион актюбинского топлива.
Директор «КазГПЗ» сообщил, что газоперерабатывающий завод в Жанаозене работает в штатном режиме.
Предприниматели, как отметили в акимате Мангистауской области, получают сжиженный газ согласно графику.
- В регионе есть запас - 500 тонн газа из Актюбинской области. Во время дефицита голубое топливо из Актобе реализовали в полном объеме. Когда завод заработал на полную мощь, потребность в актюбинском газе исчезла. Все предприниматели реализуют топливо с завода «КазГПЗ». Цена на газ не изменилась - 35 тенге. По 40 тенге топливо реализуют предприниматели, у которых остался газ из Актюбинской области, - рассказали в акимате.
Скачать график можно .
При отсутствии газа на АГЗС в день поставки по графику водители могут обратиться по телефонам:
Актау - 50-93-55, 8 775 358 80 33;
Жанаозен - 8 (72934) 50-3-84, 8 701 363 42 50;
Мунайлинский район - 46-57-45, 8 702 777 00 35;
Мангистауский район - 8 (72931) 22-3-52, 8 701 153 71 45;
Бейнеуский район - 8 (72932) 21-1-16, 8 702 788 81 11;
Каракиянский район - 8 (72937) 21-9-75, 8 701 243 82 75;
Тупкараганский район - 8 (72938) 23-0-13, 22-4-12, 8 702 658 68 96.
Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, заявила, что газ с ТОО «КазГПЗ» отгружается в полном объеме.
Напомним, водители пожаловались на отсутствие газа в регионе. Дефицит сложился из-за ремонта на газоперерабатывающем заводе, во время которого регион недополучил две тысячи тонн топлива.
Цену на газ на 101 АГЗС области подняли до 40 тенге из-за завоза в регион актюбинского топлива.
Директор «КазГПЗ» сообщил, что газоперерабатывающий завод в Жанаозене работает в штатном режиме.