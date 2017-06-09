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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 451

График отгрузки газа с завода «КазГПЗ» на заправки Мангистау в июне

Для удобства автовладельцев акимат Мангистауской области предоставил график поставки топлива на автогазозаправочные станции (АГЗС) Мангистау в июне.

Фото автора
Поставка газа на АГЗС Актау, Жанаозена, Мунайлинского, Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского и Бейнеуского районов расписана с 1 по 30 июня.

Предприниматели, как отметили в акимате Мангистауской области, получают сжиженный газ согласно графику.

- В регионе есть запас - 500 тонн газа из Актюбинской области. Во время дефицита голубое топливо из Актобе реализовали в полном объеме. Когда завод заработал на полную мощь, потребность в актюбинском газе исчезла. Все предприниматели реализуют топливо с завода «КазГПЗ». Цена на газ не изменилась - 35 тенге. По 40 тенге топливо реализуют предприниматели, у которых остался газ из Актюбинской области, - рассказали в акимате.

Скачать график можно здесь [134,5 Kb] (cкачиваний: 98).

При отсутствии газа на АГЗС в день поставки по графику водители могут обратиться по телефонам:

Актау - 50-93-55, 8 775 358 80 33;
Жанаозен - 8 (72934) 50-3-84, 8 701 363 42 50;
Мунайлинский район - 46-57-45, 8 702 777 00 35;
Мангистауский район - 8 (72931) 22-3-52, 8 701 153 71 45;
Бейнеуский район - 8 (72932) 21-1-16, 8 702 788 81 11;
Каракиянский район - 8 (72937) 21-9-75, 8 701 243 82 75;
Тупкараганский район - 8 (72938) 23-0-13, 22-4-12, 8 702 658 68 96.

Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, заявила, что газ с ТОО «КазГПЗ» отгружается в полном объеме.

Напомним, водители пожаловались на отсутствие газа в регионе. Дефицит сложился из-за ремонта на газоперерабатывающем заводе, во время которого регион недополучил две тысячи тонн топлива. 

Цену на газ на 101 АГЗС области подняли до 40 тенге из-за завоза в регион актюбинского топлива. 

Директор «КазГПЗ» сообщил, что газоперерабатывающий завод в Жанаозене работает в штатном режиме. 


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Комментарии ( 1 )

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  • markus
 YakudzaVkedax (Посетители) Сегодня, 12:13
Откровенно говоря, мне простому крестьянину, не совсем понятно на кой хрен мне этот ваш график?
Я простой человек. Мне не нужны ваши графики. Вы еще потом мне скажите, что я должен отслеживать и вам докладывать его соблюдение.
Этот график вы должны контролировать, и обеспечить его соблюдение так, чтобы я приехал на заправку и заправился.
То есть так, как это должно быть вообще.
 
 

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