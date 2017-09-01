Акторе Джанаева: 20% высаженных в Актау саженцев не прижились

Саженцы высадили вдоль дороги от жилого комплекса Green park до специализированного автомобильного ЦОНа и аэропорта, в парке Акбота, а также по периметру 1, 12, 27, 28 микрорайонов.
Из-за сильной жары, по словам Акторе Джанаевой, не прижились 2 540 деревьев.
- На все 100% у нас деревья не приживаются из-за климата. Для нас радость, что в этом году большинство саженцев выжили. Не прижились в основном деревья сафоры, катальпы, карагача и 200 из 1100 елей. Но даже их выбрасывать мы не спешим. Все-таки надеемся их «реанимировать», попробуем их выходить. За елями особый уход: используем минеральные удобрения, обрабатываем «Биосоком», фосфором, а также ежедневно поливаем. Прижились деревья или нет, окончательно можно будет узнать только осенью. Сейчас ведем ежедневный мониторинг высаженных деревьев. Осенью мы произведем замену погибших деревьев и высадим новые саженцы, - рассказала Акторе Джанаева.
По словам Акторе Джанаевой, благодаря трубопроводу, установленному по периметру Ботанического сада, в скверах Победы и Захарова (между 4 и 5 микрорайонами), от жилого комплекса Green Park до 33 микрорайона, большинство зеленых насаждений выжили.
Напомним, тысячу елей городу подарил предприниматель. Часть зеленых красавиц украсили парк «Акбота», часть — скверы и обочины дорог. Саженцы яблонь, слив, черешни, айвы и вишни в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены.
В этом году в Актау высадили 87 тысяч однолетних цветов.
Для полива зеленых насаждений задействованы 38 водовозов емкостью шесть кубических метров и 16 машин емкостью 10 кубических метров. На полив зеленых насаждений и озеленение Актау из бюджета выделено 596 миллионов тенге. Это на 109 миллионов больше, чем в 2016 году.
В ТОО «Кала жолдары» сообщили, что деревья внутри микрорайонов Актау, согласно графику, поливают два раза в месяц.