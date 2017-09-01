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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:09

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Акторе Джанаева: 20% высаженных в Актау саженцев не прижились

Из числа зеленых насаждений, высаженных ТОО «Кала жолдары» весной и летом 2017 года, 2 540 саженцев не прижились. Озеленители пытаются «реанимировать» засохшие саженцы. Об этом рассказала Акторе Джанаева, начальник участка по озеленению ТОО «Кала жолдары».

Высаженные ели вдоль жилого комплекса «Green park». Фото автора
С начала года работники ТОО «Кала жолдары» высадили 16 540 саженцев карагача, катальпы, софоры, березы, тополя канадского, декоративного тутовника, шелковицы, голубой ели.

Саженцы высадили вдоль дороги от жилого комплекса Green park до специализированного автомобильного ЦОНа и аэропорта, в парке Акбота, а также по периметру 1, 12, 27, 28 микрорайонов.

Из-за сильной жары, по словам Акторе Джанаевой, не прижились 2 540 деревьев.

- На все 100% у нас деревья не приживаются из-за климата. Для нас радость, что в этом году большинство саженцев выжили. Не прижились в основном деревья сафоры, катальпы, карагача и 200 из 1100 елей. Но даже их выбрасывать мы не спешим. Все-таки надеемся их «реанимировать», попробуем их выходить. За елями особый уход: используем минеральные удобрения, обрабатываем «Биосоком», фосфором, а также ежедневно поливаем. Прижились деревья или нет, окончательно можно будет узнать только осенью. Сейчас ведем ежедневный мониторинг высаженных деревьев. Осенью мы произведем замену погибших деревьев и высадим новые саженцы, - рассказала Акторе Джанаева.

По словам Акторе Джанаевой, благодаря трубопроводу, установленному по периметру Ботанического сада, в скверах Победы и Захарова (между 4 и 5 микрорайонами), от жилого комплекса Green Park до 33 микрорайона, большинство зеленых насаждений выжили.

Напомним, тысячу елей городу подарил предприниматель. Часть зеленых красавиц украсили парк «Акбота», часть — скверы и обочины дорог. Саженцы яблонь, слив, черешни, айвы и вишни в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены.

В этом году в Актау высадили 87 тысяч однолетних цветов.

Для полива зеленых насаждений задействованы 38 водовозов емкостью шесть кубических метров и 16 машин емкостью 10 кубических метров. На полив зеленых насаждений и озеленение Актау из бюджета выделено 596 миллионов тенге. Это на 109 миллионов больше, чем в 2016 году.

В ТОО «Кала жолдары» сообщили, что деревья внутри микрорайонов Актау, согласно графику, поливают два раза в месяц.


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Комментарии ( 4 )

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valesa (Посетители) Сегодня, 11:09
Кому это такому.... наивному, госпожа Джанаева,вы свистите в уши? Вы думаете,что жители города все слепые?
Особенно смешно про полив внутри мкр-два раза в месяц и неприжившиеся саженцы.Не могу сказать за другие места,но как часто вы бываете в сквере Шевченко? Как-то контролируются работы этих цветоводов-любителей? А в мкр-ах давно ли бывали или только из кабинета руководите?
 
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  • Юрий Спассков
 бобер (Посетители) Сегодня, 11:05
А поливать как следует не пробовали?
 
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nadiuna (Посетители) Сегодня, 11:02
Цитата: Нелли Ершова
Надо наказать и высчитать убыток

...ничего не выйдет...они делятся с кем надо...рука руку моет...поэтому вокруг такой упадок...с каждым годом все хуже и хуже...
 
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  • nadiuna
 Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 10:46
Почему же раньше, в 70-е годы была сильнейшая жара, а высаживали деревца, кустарники,цветы и всё приживалось! Потому что за каждое высаженное деревце, кустик, отвечали головой, по всей строгости! Работали специалисты, а не просто какие то организации, не имеющие ни какого отношения к озеленению, которые выйграли тендер. Как деревья не прижились? Если до июля месяца было прохладно, шли дожди. Всего один месяц жара. И как можно в такую жару поливать 2-а раза в месяц? Даже 2-а раза в месяц не поливались многие растения, а только по центральным дорогам, где видно! Надо наказать и высчитать убыток который принесли нерадивые ТОО "Кала жолдары"городу!!!!
 
 

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