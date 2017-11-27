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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:37

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Клара Оралбаева: Пострадавшим в ДТП близ Жанаозена оказывают необходимую помощь

В социальных сетях рассылают сообщения о том, что пострадавшим при столкновении тепловоза и «ГАЗели» требуются доноры крови. Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, сообщила, что медицинские учреждения, в которые госпитализировали пострадавших, обеспечены всем необходимым.

Фото из архива Lada.kz
В регионе, по словам Клары Оралбаевой, создан оперативный штаб, в котором задействованы руководители медицинских организаций.

Клара Оралбаева: Пострадавшим в ДТП близ Жанаозена оказывают необходимую помощь


- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. При поддержке министерства здравоохранения в Актау доставили двоих специалистов детской травматологии и хирургии. С обеспечением лекарственными препаратами, кровью и её компонентами проблем нет, - сказала Клара Оралбаева.

Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 26 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.

В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.

Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.

Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии лёгкого опьянения.


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