Президент и Мангистау

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24 апреля 1990 года Верховный Совет КазССР учредил должность Президента КазССР. В этот день должность занял Нурсултан Назарбаев, который с 22 июня 1989 года был первым секретарем ЦК Коммунистической партии КазССР;



1 декабря 1991 года – Нурсултан Назарбаев стал единственным кандидатом на первых всенародных выборах;



29 апреля 1995 года в стране прошел референдум по продлению полномочий президента до декабря 2000 года. «За» проголосовали 95.46% избирателей;



10 января 1999 года прошли вторые (внеочередные) выборы Президента РК. За кандидатуру Нурсултана Назарбаева проголосовали 79,78% избирателей;



4 декабря 2005 года прошли третьи всенародные выборы. Нурсултана Назарбаева поддержали 91,15% избирателей;



15 июня 2010 года в Казахстане появился новый институт власти – «Ел Басы» (Лидер нации);



3 апреля 2011 года прошли внеочередные выборы. Действующего президента подержали более 95% избирателей.