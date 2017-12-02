Президент и Мангистау

В Актау в честь Первого Президента назвали проспект – он проходит от площади «Астана» в 4 микрорайоне до перекрестка у жилого комплекса «Оазис».
Решение о переименовании центральной улицы Актау, как пишет «Караван», принято на очередной сессии городского маслихата в 2003 году.
Кроме того, в Актау с 2015 года работает Назарбаев Интеллектуальная школа, созданная по инициативе Президента.
В честь Главы государства в области называют детей. Имя Нурсултан вошло в список 11 самых популярных имен для мальчиков.
Сами дети представляют Президента в образе Супергероя.
- Дети в своих рисунках отметили, что Президент Казахстана – отличный спортсмен, примерный семьянин, заботливый отец и даже потенциальный покоритель космоса, который в скором будущем присоединит к Казахстану Луну и Марс. А еще Глава государства в их творчестве - лучший друг для своей собаки. Вымышленные собаки разных пород присутствовали в компании Президента примерно на каждом третьем рисунке, - Lada.kz о конкурсе рисунков «Дети рисуют Президента», 2012 год.
Еще немного о Президенте устами младенца:
В 2015 году во время церемонии инаугурации Нурсултан Назарбаев процитировал сочинение актауской пятиклассницы Карины Даниловой.
Девочка участвовала в конкурсе и написала сочинение «Мой Президент».
Сам Нурсултан Назарбаев вдохновил на творчество исполнителя из Актау Gunwest (настоящее имя Руслан Гоминов).
Композиция в стиле трэп (музыкальное направление, которое соединяет в себе электронную музыку и рэп) называется «I GO HARD NAZARBAEV».
Песня длится 2 минуты 51 секунду. Исполнитель сначала приветствует города Казахстана, используя слово «Салам» около 40 раз. После чего Gunwest (исполнитель переводит свой псевдоним как «Оружие Запада») заявляет, что хочет «быть, как Назарбаев, быть бдительным и решительным». Далее автор песни призывает казахстанцев быть гордыми.
Жители Актау Асель Карджауова и Мейрамбек Исаев пригласили Нурсултана Назарбаева на свадьбу. Президент Казахстана приехать на церемонию не смог, но передал молодым поздравление.
В качестве гостя Главу государства пригласила на свое торжество и Нана Келехсаева, преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау.
- Накануне я стала невестой. Пользуясь этим моментом, хотела бы Вас пригласить на нашу свадьбу. Это для нас станет большим праздником, — сказала Нана Келехсаева.
Станцевать с Нурсултаном Назарбаевым удалось Алие Мергембаевой, «Мисс Казахстан-2015». На новогоднем балу в Астане девушка пригласила Главу государства на танец. Президент красавице не отказал.
Ежегодно к юным жителям Мангистау Глава государства обращается во время Президентских елок, которые проходят в канун Нового года.
Орден «Барыс» второй степени вручил Нурсултан Назарбаев боксеру из Мангистау Адильбеку Ниязымбетову – двукратному серебряному призеру Олимпийских игр.
Президент отметил, что спортсмена можно приравнять к победителям олимпиады. Адильбеку Ниязымбетову вручили чемпионское вознаграждение в 34 миллиона тенге.
Есенгельды Жолдасов, участковый из Актау, получил грамоту от Президента, как отличившийся сотрудник органов внутренних дел Казахстана. Полицейского наградили в День 25-летия казахстанской полиции.
Во время рабочего визита в Актау в апреле 2017 года Глава государства открыл спортивный комплекс «Мангистау Арена».
И посетил Актауский морской северный терминал.
Президент рассказал о важности развития порта и отметил, что к 2020 году на отправке контейнеров через порты Казахстана республика сможет заработать около пяти миллиардов долларов.
Справка: