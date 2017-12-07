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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:40

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Тяжело пострадавшего в ДТП в пригороде Жанаозена парня санавиацией доставили в Актау

О состоянии пострадавших при столкновении тепловоза и «ГАЗели» рассказала Алтынгуль Коптлеуова, руководитель отдела координации медицинской помощи управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Самого тяжелого, по словам Алтынгуль Коптлеуовой, 18-летнего пациента, 6 декабря санавиацией доставили в Мангистаускую областную больницу из Жанаозенской центральной городской больницы.

- У него диагностирован ушиб головного мозга, перелом лобно-височной кости, закрытая черепно-мозговая травма. Проведена трепанация черепа. Он в ступоре. Дыхание спонтанное, через трахеостомическую трубку, - рассказала Алтынгуль Коптлеуова.

Троих пострадавших сразу после ДТП госпитализировали в медицинские учреждения Актау.

- Женщину доставили в областную больницу. Ее уже выписали. Двоих детей госпитализировали в областную детскую больницу, одного из них - шестилетнего мальчика - тоже выписали. Десятилетняя девочка остается в стабильно-тяжелом состоянии, в реанимации, - рассказала Алтынгуль Коптлеуова.

Выписавшиеся из больницы пострадавшие, как сообщила Атлынгуль Коптлеуова, находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

Двое пострадавших остаются в реанимации Жанаозенской центральной городской больницы, семь человек - в отделениях травматологии и хирургии.

- Состояние пациентов стабильное. У тех, кто в реанимации — стабильно-тяжелое. С пациентами и их родственниками работают психологи, - сообщила Алтынгуль Коптлеуова.

Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение. Погибли девять человек, 27 пассажиров маршрутки госпитализировали.

Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии лёгкого опьянения.

При акимате Жанаозена создана специальная рабочая группа для оказания материальной и моральной помощи пострадавшим и их семьям.

- На сегодняшний день АО «Казакстан темир жолы» перевел на счет пострадавших следующие суммы: девять семей получили по одному миллиону тенге, по 600 тысяч тенге получили девять человек с травмами тяжелой степени тяжести и по 300 тысяч тенге получили 18 человек с травмами средней и легкой степени тяжести, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.


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