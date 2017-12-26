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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 20:16

Просмотров: 528

Работы по очистке танкера «Аракс» в Мангистау планируют продолжить весной 2018 года

Договор с ТОО «БатысМунайТранс», которая занималась очисткой судна, расторгнут. Компания очистила танкер от 480 тонн нефтеотходов. Работы приостановили из-за погодных условий. Об этом рассказал Есенкос Адильбаев, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Компании «БатысМунайТранс», как сообщил Есенкос Адильбаев, выплатили 19,5 миллионов тенге за оказанные услуги. Конкурс на определение компании, которая продолжит очистку танкера от нефтеотходов, планируют провести весной. Из-за плохих погодных условий работы приостановили 12 декабря.

- Договор с ТОО «БатысМунайТранс» решено расторгнуть. Компания очистила танкер от отходов наполовину. Сумма договора составляла 39 миллионов тенге. Они выполнили услуги на 19,5 миллионов тенге, которые мы выплатили. В связи с тем, что зимой плохие погодные условия, работы планируем продолжить весной. Однако конкурс на определение компании-подрядчика, согласно закону о государственных закупках, будет проводиться снова, - сказал Есенкос Адильбаев.

Очистка танкера началась 13 октября. В конце октября Серик Сагинбаев, занимавший на тот момент должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, рассказал, что «Аракс» уже очистили от 300 тонн отходов.

Напомним, танкер «Аракс» сел на мель в ноябре 2016 года.

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели. Судно собирались выставить на продажу.

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.

В июне сообщалось, что утилизировать нефтесодержащие вещества на танкере планировали за 10 дней.


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Комментарии ( 5 )

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  • Сергей Владимиров
  • Mestnyi
 Trykster (Посетители) Вчера, 21:25
Цитата: Mestnyi
Акимат, гарантию даете

Гарантий нет в том что посудина не выгорит в ближайшее время. Обычно после таких новостей,новостей не бывает.
 
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  • ЁмоЁ
  • Trykster
  • Сергей Владимиров
  • Mestnyi
 Lesnik (Посетители) Вчера, 20:53
Это корыто никто и никогда не очистит. Так и будет там тупо ржаветь. Деньги сжирают. Всем всё по банану.

Всем мир.. prey
 
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  • Mestnyi
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 kolu411 (Посетители) Вчера, 20:47
Такое чувство что ТОО «БатысМунайТранс» ничего и не чистило а через эту компанию кто то получил денежку. Теперь будут искать кто рельно мусор уберет и сделает грязную работу за оставшуюся сумму.
 
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 Mestnyi (Посетители) Вчера, 20:44
Да разве кто то сомневался в подобном исходе.
Акимат, гарантию даете, что зимние и весенние шторма не сделают свое дело, и остатки жили не окажутся в море???
 
 

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