Работы по очистке танкера «Аракс» в Мангистау планируют продолжить весной 2018 года

- Договор с ТОО «БатысМунайТранс» решено расторгнуть. Компания очистила танкер от отходов наполовину. Сумма договора составляла 39 миллионов тенге. Они выполнили услуги на 19,5 миллионов тенге, которые мы выплатили. В связи с тем, что зимой плохие погодные условия, работы планируем продолжить весной. Однако конкурс на определение компании-подрядчика, согласно закону о государственных закупках, будет проводиться снова, - сказал Есенкос Адильбаев.
Очистка танкера началась 13 октября. В конце октября Серик Сагинбаев, занимавший на тот момент должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, рассказал, что «Аракс» уже очистили от 300 тонн отходов.
Напомним, танкер «Аракс» сел на мель в ноябре 2016 года.
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели. Судно собирались выставить на продажу.
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
В июне сообщалось, что утилизировать нефтесодержащие вещества на танкере планировали за 10 дней.