Утилизировать нефтесодержащие вещества на судне «Аракс» планируют за 10 дней

Маралбек Сейлов и Нурбол Ерманов. Фото Рашида Исмагилова
Решение об утилизации нефтесодержащих продуктов, не дожидаясь заключения межправительственной комиссии, аким Мангистауской области, по словам Маралбека Сейлова, принял в соответствии с законом «О гражданской защите».
- Местные исполнительные органы имеют право предотвратить чрезвычайные ситуации за счёт резервных средств фонда акима Мангистауской области. В течение дня управление финансов должно подсчитать точную сумму затрат. Компания, которая займётся утилизацией, завершит работы в течение 10 дней. Сроки зависят от погоды, - сказал Нурбол Ерманов.
Владелец судна «Аракс», как сообщили на брифинге, ликвидировал юридическое лицо. Средства, затраченные на утилизацию нефтесодержащих продуктов на танкере, планируют вернуть в бюджет через суд.
- По закону, должен пройти год после того, как корабль сел на мель. Если судовладелец продолжит игнорировать извещения, мы подадим гражданский иск в суд. Если решение вынесут в нашу пользу, деньги возвратят, - сказал Маралбек Сейлов.
Вопрос о спасении танкера и снятии его с мели, как сказал Нурбол Ерманов, ещё не рассматривали.
- Важно утилизировать опасные вещества во избежание экологической катастрофы, - отметил руководитель администрации портов Актау и Баутино.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»
- Местные исполнительные органы имеют право предотвратить чрезвычайные ситуации за счёт резервных средств фонда акима Мангистауской области. В течение дня управление финансов должно подсчитать точную сумму затрат. Компания, которая займётся утилизацией, завершит работы в течение 10 дней. Сроки зависят от погоды, - сказал Нурбол Ерманов.
Владелец судна «Аракс», как сообщили на брифинге, ликвидировал юридическое лицо. Средства, затраченные на утилизацию нефтесодержащих продуктов на танкере, планируют вернуть в бюджет через суд.
- По закону, должен пройти год после того, как корабль сел на мель. Если судовладелец продолжит игнорировать извещения, мы подадим гражданский иск в суд. Если решение вынесут в нашу пользу, деньги возвратят, - сказал Маралбек Сейлов.
Вопрос о спасении танкера и снятии его с мели, как сказал Нурбол Ерманов, ещё не рассматривали.
- Важно утилизировать опасные вещества во избежание экологической катастрофы, - отметил руководитель администрации портов Актау и Баутино.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»