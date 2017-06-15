Сейчас на сайте
2827
объявлений
  • Продам Жидкий травертин в наличии за 1 600 тенге
  • Продам Запчасти для насоса за 1 000 тенге
  • Продам Фрезы за 5 000 тенге
  • Продам Термо плитки "Полифасад" за 3 000 тенге
  • Продам Автомойку за 85 000 000 тенге
  • Продам Действующий бизнес за 9 000 000 тенге
  • Продам Ёмкости кубовые пищевые (1000 л) за 30 000 тенге
 

 
Четверг, 15 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.27 KZT
  • €1 = 354.38 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 144

Утилизировать нефтесодержащие вещества на судне «Аракс» планируют за 10 дней

Сроки завершения работ будут зависеть от погодных условий. Затраченные на утилизацию средства планируют взыскать с судовладельца в судебном порядке. Вопрос о снятии танкера с мели местные власти пока не рассматривают. Об этом в ходе брифинга сообщили Нурбол Ерманов, руководитель морской администрации портов Актау и Баутино, и Маралбек Сейлов, руководитель отдела по работе с правоохранительными органами, органами территориальной обороны и мобилизации аппарата акима Мангистауской области.

Маралбек Сейлов и Нурбол Ерманов. Фото Рашида Исмагилова
Решение об утилизации нефтесодержащих продуктов, не дожидаясь заключения межправительственной комиссии, аким Мангистауской области, по словам Маралбека Сейлова, принял в соответствии с законом «О гражданской защите».

- Местные исполнительные органы имеют право предотвратить чрезвычайные ситуации за счёт резервных средств фонда акима Мангистауской области. В течение дня управление финансов должно подсчитать точную сумму затрат. Компания, которая займётся утилизацией, завершит работы в течение 10 дней. Сроки зависят от погоды, - сказал Нурбол Ерманов.

Владелец судна «Аракс», как сообщили на брифинге, ликвидировал юридическое лицо. Средства, затраченные на утилизацию нефтесодержащих продуктов на танкере, планируют вернуть в бюджет через суд.

- По закону, должен пройти год после того, как корабль сел на мель. Если судовладелец продолжит игнорировать извещения, мы подадим гражданский иск в суд. Если решение вынесут в нашу пользу, деньги возвратят, - сказал Маралбек Сейлов.

Вопрос о спасении танкера и снятии его с мели, как сказал Нурбол Ерманов, ещё не рассматривали.

- Важно утилизировать опасные вещества во избежание экологической катастрофы, - отметил руководитель администрации портов Актау и Баутино.



Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.

Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.

Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 13:06
Спасибо Вам Алексей Оськин за письмо, хоть какое то движение началось!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика