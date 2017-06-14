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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 520

Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил рассмотреть возможность выделения средств на утилизацию нефтесодержащих веществ с судна «Аракс» из бюджета региона. Об этом шла речь на заседании комиссии по недопущению возникновения экологической катастрофы на Каспии, сообщила пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова из архива
Координатором работ по утилизации нефтесодержащих веществ с судна «Аракс», севшего на мель у мыса Песчаный, Ералы Тугжанов назначил руководителя РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино» Нурбола Ерманова.

- Заместителю акима области Шолпан Ильмуханбетовой поручено рассмотреть выделение финансовых средств из областного бюджета для утилизации нефтесодержащих веществ, находящихся на «Араксе». Региональное управление «Береговой охраны» ПС КНБ РК предоставит необходимую технику и оборудование, а также специалистов для утилизации. Аким Мангистауской области поручил ДВД Мангистау обеспечить присутствие представителя власти для обеспечения охраны судна и недопущение на него посторонних лиц, - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным экологов, на судне находятся 17 мешков и 11 двухсотлитровых бочек замазученного грунта, а также имеются подсланевые воды (нефтепродукты) в количестве 130 тонн и 500 тонн балласта. Во время инструментального отбора проб атмосферного воздуха, по словам Абая Сафина, руководителя департамента экологии Мангистауской области, на палубе танкера установлено превышение содержания метана на 51,4% выше предельно допустимой концентрации.

- 9 июня во время очередного выезда на судно мы взяли пробы воздуха на берегу моря и на палубе танкера, а также пробы морской воды вокруг судна. Результаты анализов проб воды превышения установленных нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не показали, - сказал Абай Сафин.

Скопление в закрытых танках, как рассказал руководитель департамента экологии Мангистауской области, метановоздушной смеси может быть взрывоопасным.

- Неоднократно обращались к судовладельцу - российской компании «Транс Каспий» - с требованиями снять танкер с мели и утилизировать нефтесодержащие вещества в кратчайшие сроки. Однако судовладелец не принял никаких мер. Пришлось обратиться в ГУ «Росмортранспорт» с просьбой об оказании содействия в отношении судовладельца. По имеющимся данным, в настоящее время судовладелец «Транс Каспий» ликвидирован как юридическое лицо. В судовом реестре Махачкалы судно зарегистрировано как собственность «Транс Каспий», - проинформировал руководитель РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино» Нурбол Ерманов.

Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.

Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.


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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 17:26
Ералы Тугжанов поручил рассмотреть возможность выделения средств на утилизацию нефтесодержащих веществ с судна «Аракс» из бюджета региона.

Пожалуй, это будет единственный распил, который не вызовет во мне протеста. Только сумму не забудьте указать.
 
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  • Лесник
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:56
По данным экологов, на судне находятся 17 мешков и 11 двухсотлитровых бочек замазученного грунта, а также имеются подсланевые воды (нефтепродукты) в количестве 130 тонн и 500 тонн балласта. Во время инструментального отбора проб атмосферного воздуха, по словам Абая Сафина, руководителя департамента экологии Мангистауской области, на палубе танкера установлено превышение содержания метана на 51,4% выше предельно допустимой концентрации. Скопление в закрытых танках, как рассказал руководитель департамента экологии Мангистауской области, метановоздушной смеси может быть взрывоопасным.

Ну и где же та дамочка,для которой побегать по этому кораблю с детьми отличное приключение?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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