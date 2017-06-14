Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»

Фото Рашида Исмагилова из архива
Координатором работ по утилизации нефтесодержащих веществ с судна «Аракс», севшего на мель у мыса Песчаный, Ералы Тугжанов назначил руководителя РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино» Нурбола Ерманова.
- Заместителю акима области Шолпан Ильмуханбетовой поручено рассмотреть выделение финансовых средств из областного бюджета для утилизации нефтесодержащих веществ, находящихся на «Араксе». Региональное управление «Береговой охраны» ПС КНБ РК предоставит необходимую технику и оборудование, а также специалистов для утилизации. Аким Мангистауской области поручил ДВД Мангистау обеспечить присутствие представителя власти для обеспечения охраны судна и недопущение на него посторонних лиц, - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным экологов, на судне находятся 17 мешков и 11 двухсотлитровых бочек замазученного грунта, а также имеются подсланевые воды (нефтепродукты) в количестве 130 тонн и 500 тонн балласта. Во время инструментального отбора проб атмосферного воздуха, по словам Абая Сафина, руководителя департамента экологии Мангистауской области, на палубе танкера установлено превышение содержания метана на 51,4% выше предельно допустимой концентрации.
- 9 июня во время очередного выезда на судно мы взяли пробы воздуха на берегу моря и на палубе танкера, а также пробы морской воды вокруг судна. Результаты анализов проб воды превышения установленных нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не показали, - сказал Абай Сафин.
Скопление в закрытых танках, как рассказал руководитель департамента экологии Мангистауской области, метановоздушной смеси может быть взрывоопасным.
- Неоднократно обращались к судовладельцу - российской компании «Транс Каспий» - с требованиями снять танкер с мели и утилизировать нефтесодержащие вещества в кратчайшие сроки. Однако судовладелец не принял никаких мер. Пришлось обратиться в ГУ «Росмортранспорт» с просьбой об оказании содействия в отношении судовладельца. По имеющимся данным, в настоящее время судовладелец «Транс Каспий» ликвидирован как юридическое лицо. В судовом реестре Махачкалы судно зарегистрировано как собственность «Транс Каспий», - проинформировал руководитель РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино» Нурбол Ерманов.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
- Заместителю акима области Шолпан Ильмуханбетовой поручено рассмотреть выделение финансовых средств из областного бюджета для утилизации нефтесодержащих веществ, находящихся на «Араксе». Региональное управление «Береговой охраны» ПС КНБ РК предоставит необходимую технику и оборудование, а также специалистов для утилизации. Аким Мангистауской области поручил ДВД Мангистау обеспечить присутствие представителя власти для обеспечения охраны судна и недопущение на него посторонних лиц, - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным экологов, на судне находятся 17 мешков и 11 двухсотлитровых бочек замазученного грунта, а также имеются подсланевые воды (нефтепродукты) в количестве 130 тонн и 500 тонн балласта. Во время инструментального отбора проб атмосферного воздуха, по словам Абая Сафина, руководителя департамента экологии Мангистауской области, на палубе танкера установлено превышение содержания метана на 51,4% выше предельно допустимой концентрации.
- 9 июня во время очередного выезда на судно мы взяли пробы воздуха на берегу моря и на палубе танкера, а также пробы морской воды вокруг судна. Результаты анализов проб воды превышения установленных нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не показали, - сказал Абай Сафин.
Скопление в закрытых танках, как рассказал руководитель департамента экологии Мангистауской области, метановоздушной смеси может быть взрывоопасным.
- Неоднократно обращались к судовладельцу - российской компании «Транс Каспий» - с требованиями снять танкер с мели и утилизировать нефтесодержащие вещества в кратчайшие сроки. Однако судовладелец не принял никаких мер. Пришлось обратиться в ГУ «Росмортранспорт» с просьбой об оказании содействия в отношении судовладельца. По имеющимся данным, в настоящее время судовладелец «Транс Каспий» ликвидирован как юридическое лицо. В судовом реестре Махачкалы судно зарегистрировано как собственность «Транс Каспий», - проинформировал руководитель РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино» Нурбол Ерманов.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.