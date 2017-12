Как провести ближайшие выходные в Актау

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Новогоднее представление в семейном центре Kinder Land

Новогодний праздник для детей



Мастер-классы для детей

«Новогодняя рамка»



Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Чумовая суббота»

Маскарадная ночь в El Divino

Новогодняя вечеринка в ночном клубе «Mahito»

Вечеринка «Новогодние Рок-н-рольщики»

Для любителей кино

«Кто наш папа, чувак?»

«Бизнес по-казахски в Америке»



«Три богатыря и принцесса Египта»



«Чудо-Юдо»

«5 причин не влюбиться в казаха»

В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Семейный центр Kinder Land приглашает детей на новогодний праздник. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 6107.Подарите деткам Новогоднюю Сказку в Grand Hotel Victory! Детский утренник для детей пройдет 30 декабря. Стоимость билета - 4000 тенге. Ваших детей ждёт интересная программа от центра Юлии Колегановой.В субботу, 30 декабря, в магазине «Три Нити» пройдут мастер-классы. Начало в 12:00. Запись по телефонам: 8 708 755 59 63, 8 701 650 26 36. Вход платный.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99.В субботу, 30 декабря, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Чумовая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы FORREST. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.Приглашаем вас на встречу Нового 2018 года в лаунж-бар El Divino. Вас ждёт незабываемая маскарадная ночь в приятной и волшебной атмосфере. А также незабываемый вечер, конкурсы, игры и, конечно же, несравненная музыка. Телефон для справок: 30-48-49. Место и время проведения: «Шыгыс-2», здание клуба «El Divino».В новогоднюю ночь в клубе «Mahito» пройдет вечеринка. Жителей Актау ждет незабываемый праздничный настрой, зажигательный танцпол и позитивная энергия до самого утра! Место проведения: ночной клуб «Mahito», 5 микрорайон.В субботу жителей Актау приглашают на вечеринку «Новогодние Рок-н-рольщики». Самые зажигательные выходные пройдут в The Old Pub. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.Режиссер: Лоуренс Шер. Актеры: Дж.К. Симмонс, Оуэн Уилсон, Билл Ирвин, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон, Гарри Ширер, Райан Картрайт, Ретта.После успешного выхода первой части фильма «Бизнес по-казахски» зрителей ожидает долгожданное продолжение ставшего популярным фильма. Семейный отель главного героя картины Жомарта собирается приобрести международный статус и получить пять звёзд. Для этого в Казахстан тайно прилетает международный эксперт из Америки, который оценит стандарты качества. Но, только приехав к отелю, недалёкий родственник Жомарта Еркош, впервые увидев афроамериканца, по глупости называет его «негром». Обидевшись на Еркоша, эксперт решает вернуться обратно в Америку и никогда не присуждать отелю заветных пяти звёзд. Еркош понимает, что это его вина, и не признаётся, что большая работа, проделанная за последние несколько лет, может рухнуть только из–за него одного. Жомарт решает лететь в Америку, чтобы по-казахски договориться с американцем и убедить его дать им второй шанс. Он берёт с собой помощника Алена, владеющего английским языком. И Еркоша ‒ только потому, что он единственный видел этого загадочного эксперта.Веселые приключения, международная любовь, братская поддержка и море позитивного юмора ‒ всё это ожидает главную троицу фильма «Бизнес по-казахски в Америке».Режиссер: Женисхан Момышев. Актеры: Нурлан Коянбаев, Жан Байжанбаев, Рамазан Амантай, Шон Джеймс, Гульназ Жоланова, Эшли Агиллар, Дарига Бадыкова, Кажет Смагулов, Рауан Романи, Сабит Рахимбаев.Новые приключения трех богатырей и, конечно, коня Юлия. Жанр: мультфильм, приключения, семейный.Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.Режиссер: Артем Лукичев. Актеры: Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов.Это история о самостоятельной и своенравной девушке Динаре, которая после учебы за границей решила выйти замуж за француза по имени Жюль. Но беда в том, что её семья не в восторге от их отношений, из-за чего девушка решает провернуть небольшую аферу с таксистом Дарханом, который за гонорар изобразит местного ухажера с отвратительным характером, чтобы родители Динары пересмотрели свое мнение на счет её заморского принца. Динара может назвать как минимум 5 причин не влюбиться в казаха, среди которых: лень, хвастовство и катастрофическая непунктуальность.Режиссер: Аскар Узабаев. Актеры: Асель Садвакасова, Нуржан Садыбеков, Морган Сеги.