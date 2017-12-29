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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 357

Как провести ближайшие выходные в Актау

Наступают последние выходные уходящего года. Вы не знаете, где и как их провести? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 30 и 31 декабря. Жителей Актау ждут новогодние вечеринки и детские утренники.

Фото из архива Lada.kz
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Новогоднее представление в семейном центре Kinder Land


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр Kinder Land приглашает детей на новогодний праздник. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 6107.

Новогодний праздник для детей


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите деткам Новогоднюю Сказку в Grand Hotel Victory! Детский утренник для детей пройдет 30 декабря. Стоимость билета - 4000 тенге. Ваших детей ждёт интересная программа от центра Юлии Колегановой.

Мастер-классы для детей
«Новогодняя рамка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 30 декабря, в магазине «Три Нити» пройдут мастер-классы. Начало в 12:00. Запись по телефонам: 8 708 755 59 63, 8 701 650 26 36. Вход платный.

Квесты 
Квест «Логово Маньяка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.   

Квест-комната «Наследие кочевников»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99.

Для любителей ночной жизни — вечеринки 
Вечеринка «Чумовая суббота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 30 декабря, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Чумовая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы FORREST. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Маскарадная ночь в El Divino


Как провести ближайшие выходные в Актау


Приглашаем вас на встречу Нового 2018 года в лаунж-бар El Divino. Вас ждёт незабываемая маскарадная ночь в приятной и волшебной атмосфере. А также незабываемый вечер, конкурсы, игры и, конечно же, несравненная музыка. Телефон для справок: 30-48-49. Место и время проведения: «Шыгыс-2», здание клуба «El Divino».

Новогодняя вечеринка в ночном клубе «Mahito»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В новогоднюю ночь в клубе «Mahito» пройдет вечеринка. Жителей Актау ждет незабываемый праздничный настрой, зажигательный танцпол и позитивная энергия до самого утра! Место проведения: ночной клуб «Mahito», 5 микрорайон.  

Вечеринка «Новогодние Рок-н-рольщики»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу жителей Актау приглашают на вечеринку «Новогодние Рок-н-рольщики». Самые зажигательные выходные пройдут в The Old Pub. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
 
«Кто наш папа, чувак?»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.
Режиссер: Лоуренс Шер. Актеры: Дж.К. Симмонс, Оуэн Уилсон, Билл Ирвин, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон, Гарри Ширер, Райан Картрайт, Ретта.

«Бизнес по-казахски в Америке»


Как провести ближайшие выходные в Актау


После успешного выхода первой части фильма «Бизнес по-казахски» зрителей ожидает долгожданное продолжение ставшего популярным фильма. Семейный отель главного героя картины Жомарта собирается приобрести международный статус и получить пять звёзд. Для этого в Казахстан тайно прилетает международный эксперт из Америки, который оценит стандарты качества. Но, только приехав к отелю, недалёкий родственник Жомарта Еркош, впервые увидев афроамериканца, по глупости называет его «негром». Обидевшись на Еркоша, эксперт решает вернуться обратно в Америку и никогда не присуждать отелю заветных пяти звёзд. Еркош понимает, что это его вина, и не признаётся, что большая работа, проделанная за последние несколько лет, может рухнуть только из–за него одного. Жомарт решает лететь в Америку, чтобы по-казахски договориться с американцем и убедить его дать им второй шанс. Он берёт с собой помощника Алена, владеющего английским языком. И Еркоша ‒ только потому, что он единственный видел этого загадочного эксперта.
Веселые приключения, международная любовь, братская поддержка и море позитивного юмора ‒ всё это ожидает главную троицу фильма «Бизнес по-казахски в Америке».
Режиссер: Женисхан Момышев. Актеры: Нурлан Коянбаев, Жан Байжанбаев, Рамазан Амантай, Шон Джеймс, Гульназ Жоланова, Эшли Агиллар, Дарига Бадыкова, Кажет Смагулов, Рауан Романи, Сабит Рахимбаев.

«Три богатыря и принцесса Египта»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Новые приключения трех богатырей и, конечно, коня Юлия. Жанр: мультфильм, приключения, семейный.

«Чудо-Юдо»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
Режиссер: Артем Лукичев. Актеры: Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов.

«5 причин не влюбиться в казаха»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Это история о самостоятельной и своенравной девушке Динаре, которая после учебы за границей решила выйти замуж за француза по имени Жюль. Но беда в том, что её семья не в восторге от их отношений, из-за чего девушка решает провернуть небольшую аферу с таксистом Дарханом, который за гонорар изобразит местного ухажера с отвратительным характером, чтобы родители Динары пересмотрели свое мнение на счет её заморского принца. Динара может назвать как минимум 5 причин не влюбиться в казаха, среди которых: лень, хвастовство и катастрофическая непунктуальность.
Режиссер: Аскар Узабаев. Актеры: Асель Садвакасова, Нуржан Садыбеков, Морган Сеги.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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