После трагедии: Троих педагогов школы-гимназии №4 уволили из-за недоработок в плане воспитательной работы

- Смерть ребенка для нас - это огромная трагедия. Я, как директор гимназии, чувствую причастность школы к этой трагедии. Мы, как должностные лица, должны предвидеть все риски в работе с детьми. Для этого и работаем здесь, вся наша работа направлена на то, чтобы каждый ребенок чувствовала комфортно себя в этой школе. В связи с трагедией принято решение уволить двоих завучей по воспитательной работе и учителя, который имеет прямое отношение к этой трагедии, - сказала Жанаргул Жумашева.

С 24 апреля освобождены от занимаемых должностей два завуча по воспитательной работе Наталья Ивановна Висханова и Валентина Александровна Малых, а также классный руководитель Нина Ивановна Вареник, ученица которой покончила жизнь самоубийством 6 апреля. Со слов директора гимназии, с их стороны установлены множественные недоработки в плане воспитательной работы.Напомним, что родители обвиняют учителя в смерти своей дочери.По факту самоубийства школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование.После трагедии в школе-гимназии №4 сменили руководителя. Директором гимназии назначена Жумашева Жанаргул Бекбулатовна.Родители учеников школы-гимназии №4 рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются они и их дети в общении с учителям.