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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 1821

После трагедии: Троих педагогов школы-гимназии №4 уволили из-за недоработок в плане воспитательной работы

В школе-гимназии №4 уволены учитель русского языка и два завуча по воспитательной работе в связи с трагедией, произошедшей 6 апреля. Об этом сообщила директор гимназии Жанаргул Жумашева.

Школа-гимназия № 4, где училась погибшая Мадина. Фото автора
С 24 апреля освобождены от занимаемых должностей два завуча по воспитательной работе Наталья Ивановна Висханова и Валентина Александровна Малых, а также классный руководитель Нина Ивановна Вареник, ученица которой покончила жизнь самоубийством 6 апреля. Со слов директора гимназии, с их стороны установлены множественные недоработки в плане воспитательной работы.

- Смерть ребенка для нас - это огромная трагедия. Я, как директор гимназии, чувствую причастность школы к этой трагедии. Мы, как должностные лица, должны предвидеть все риски в работе с детьми. Для этого и работаем здесь, вся наша работа направлена на то, чтобы каждый ребенок чувствовала комфортно себя в этой школе. В связи с трагедией принято решение уволить двоих завучей по воспитательной работе и учителя, который имеет прямое отношение к этой трагедии, - сказала Жанаргул Жумашева.


Напомним, что родители обвиняют учителя в смерти своей дочери.

По факту самоубийства школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование.

После трагедии в школе-гимназии №4 сменили руководителя. Директором гимназии назначена Жумашева Жанаргул Бекбулатовна.

Родители учеников школы-гимназии №4 рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются они и их дети в общении с учителям.


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Комментарии ( 5 )

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Светик (Посетители) Сегодня, 13:50
Ну все началось. Пришла метла и по своему начала мести. Была школа-гимназия, а теперь будет что попало. М.б и была Н.И.жесткая с учениками, но свой предмет знала и знает на "отлично". И давала достаточно информации и требовала обратного.
Очень жаль, что то, что создавалось Валентиной Александровной, совместно и с Ниной Ивановной и с Натальей Ивановной, так быстро "похерили".
Гнать такого директора из нашей школы.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:21
Osynsai qasiretten keyin ustazdardy jumystan shygargannan ne paida? Bul is, mert bolgan boijetkendi tiriltip alady ma?
Adette bizde osylai, bireu mert bolu kerek, tek sodan keyin bireu jumystan shygarylady. Jagdai tynyshtalady, al mert bolgan adam, mert kuyinde qalady!
 
-2
  • pic
  • Mama_Chempionki
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  • Мимоза
  • Вован
 smesharik (Посетители) Сегодня, 13:07
Цитата: мунайши73
И да, меня как родителя учеников устраивали методы воспитательной работы в школе, как и много чего ещё

Ну да, не Ваш ведь ребенок с жизнью покончил. Если был факт конфликта учителя и учеником, что последний после этого покончил жизнь самоубийством, то тут явно есть нарушение Школы...особенно по воспитательной части! Правильное решение.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Mama_Chempionki
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:53
Под шумок и Малых сожрали.
А что следствие то установило?
И да, меня как родителя учеников устраивали методы воспитательной работы в школе, как и много чего ещё.
 
-1
  • Связист
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  • viva
  • Вован
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 12:48
Это нужно было сделать, теперь важно чтобы они не всплыли в других школах, не сломали жизнь другим детям
 
 

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