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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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Шайахамеден Беркалиев: При подозрениях на менингит необходимо вызвать Скорую неотложную помощь

Если имеются подозрения на заболевание менингитом, необходимо сразу обращаться к специалистам, не заниматься самолечением. Об этом сообщил Шайахамеден Беркалиев, руководитель ГККП «Мангистауская областная инфекционная больница».

Фото автора
При первых подозрениях на менингит, по словам Шайахамедена Беркалиева, нужно незамедлительно обратиться в Скорую помощь по номеру 103. Врач после осмотра решает вопрос о госпитализации.

В Мангистауской области, как сообщают местные специалисты и министр здравоохранения РК, не зарегистрированы случаи заболеваний менингококковой инфекцией.

Напомним, вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет. Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.

Менингит диагностирован у студента ВУЗа Алматы из Жанаозена. Заболевший не сразу обратился за медицинской помощью.

Эпидемии заболевания, по информации министра здравоохранения РК, в стране нет.





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