Шайахамеден Беркалиев: При подозрениях на менингит необходимо вызвать Скорую неотложную помощь

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При первых подозрениях на менингит, по словам Шайахамедена Беркалиева, нужно незамедлительно обратиться в Скорую помощь по номеру 103. Врач после осмотра решает вопрос о госпитализации.
В Мангистауской области, как сообщают местные специалисты и министр здравоохранения РК, не зарегистрированы случаи заболеваний менингококковой инфекцией.
Напомним, вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет. Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.
Менингит диагностирован у студента ВУЗа Алматы из Жанаозена. Заболевший не сразу обратился за медицинской помощью.
Эпидемии заболевания, по информации министра здравоохранения РК, в стране нет.
В Мангистауской области, как сообщают местные специалисты и министр здравоохранения РК, не зарегистрированы случаи заболеваний менингококковой инфекцией.
Напомним, вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет. Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.
Менингит диагностирован у студента ВУЗа Алматы из Жанаозена. Заболевший не сразу обратился за медицинской помощью.
Эпидемии заболевания, по информации министра здравоохранения РК, в стране нет.
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