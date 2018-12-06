Врачи Мангистауской области стабилизировали состояние пострадавшей в ДТП из-за верблюда

Фото предоставлено пресс-службой Управления здравоохранения Мангистауской области
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина, произошло 23 ноября. В тот день в травмпункт МОБ были доставлены двое: мужчина и женщина. Мужчина после оказания первой медицинской помощи отказался от госпитализации, женщина же поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, кому 1-й степени, множественные переломы костей лицевого скелета, закрытую травму грудной клетки, а также ушиб легких.
- Врачи отделения нейрохирургии предприняли все возможные меры по спасению жизни пострадавшей. Больше недели она пролежала под аппаратом искусственной вентиляции легких, были предприняты меры консервативного лечения, а также интенсивная терапия, - отметили в управлении здравоохранения.
Состояние пострадавшей удалось стабилизировать. С 4 декабря ее перевели в общую палату отделения нейрохирургии.
В дальнейшем планируется реконструктивное оперативное лечение костей лица.
Напомним, в ноябре при столкновении автомобиля с верблюдом на трассе Актау - Жетыбай погиб человек.
У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, кому 1-й степени, множественные переломы костей лицевого скелета, закрытую травму грудной клетки, а также ушиб легких.
- Врачи отделения нейрохирургии предприняли все возможные меры по спасению жизни пострадавшей. Больше недели она пролежала под аппаратом искусственной вентиляции легких, были предприняты меры консервативного лечения, а также интенсивная терапия, - отметили в управлении здравоохранения.
Состояние пострадавшей удалось стабилизировать. С 4 декабря ее перевели в общую палату отделения нейрохирургии.
В дальнейшем планируется реконструктивное оперативное лечение костей лица.
Напомним, в ноябре при столкновении автомобиля с верблюдом на трассе Актау - Жетыбай погиб человек.
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