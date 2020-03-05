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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 238

Жителей Актау приглашают на общественные слушания по вопросу строительства высоток в 4А микрорайоне

На повестке дня обсуждение строительства двух 22-этажных жилых комплекса в 4А микрорайоне. На встрече будут присутствовать сотрудники акимата Актау. Об этом сообщил представитель застройщика.

Фото Рашида Исмагилова
Возвести два жилых комплекса планируют инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов. Нынешним собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau» (Хафит Пропертис-Актау). Компания приобрела его в 2014 году у ТОО «Саулет Курылыс».

- Встреча с населением состоится завтра, 6 марта, в 5А микрорайоне в 10:00 часов в БЦ «Нур-Тобе» (бывшее Карузо) на четвёртом этаже в кабинете №3. Приглашаем всех жителей города принять участие, – сообщил представитель застройщика.

Напомним, инвесторы выкупили земельный участок площадью 0, 63 га для возведения жилого комплекса. Тогда представитель застройщика отметил, если население выступит против застройки, то объект возводиться не будет.



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Комментарии ( 3 )

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MAXISS (Посетители) Сегодня, 12:02
elek,
да и так понятно,что мнения жителей города никого не интересует((

Куда они будут подключать эти новостройки? К существующим коммуникациям 4-го мкр.?
да чего тут гадать? к высоткам 39-40 дома((
 
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elek (Посетители) Сегодня, 11:59
Да сколько можно? Весь вид побережья испортили, нормального доступа к морю для прогулки нет. Пусть в Акшукуре строят или дальше. Куда они будут подключать эти новостройки? К существующим коммуникациям 4-го мкр.?
 
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MAXISS (Посетители) Сегодня, 11:56
а почему проводят слушания в рабочий день и в рабочее время жителей ????
и так понятно, что никому не нужны там эти ЖК
 
 

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