Жителей Актау приглашают на общественные слушания по вопросу строительства высоток в 4А микрорайоне

Фото Рашида Исмагилова
Возвести два жилых комплекса планируют инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов. Нынешним собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau» (Хафит Пропертис-Актау). Компания приобрела его в 2014 году у ТОО «Саулет Курылыс».
- Встреча с населением состоится завтра, 6 марта, в 5А микрорайоне в 10:00 часов в БЦ «Нур-Тобе» (бывшее Карузо) на четвёртом этаже в кабинете №3. Приглашаем всех жителей города принять участие, – сообщил представитель застройщика.
Напомним, инвесторы выкупили земельный участок площадью 0, 63 га для возведения жилого комплекса. Тогда представитель застройщика отметил, если население выступит против застройки, то объект возводиться не будет.
- Встреча с населением состоится завтра, 6 марта, в 5А микрорайоне в 10:00 часов в БЦ «Нур-Тобе» (бывшее Карузо) на четвёртом этаже в кабинете №3. Приглашаем всех жителей города принять участие, – сообщил представитель застройщика.
Напомним, инвесторы выкупили земельный участок площадью 0, 63 га для возведения жилого комплекса. Тогда представитель застройщика отметил, если население выступит против застройки, то объект возводиться не будет.