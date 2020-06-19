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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 1189

Не прошло и всё лето: Акимат Актау предоставил график полива зеленых насаждений

В графике указан полив зеленых насаждений Актау внутри микрорайонов и по периметру города.

Фото из архива lada.kz
Жители Актау возмущены отсутствием полива со стороны исполнителей.

- Это просто издевательство над деревьями. Весь город засыхает. Такие деньги выделены на полив, а его не производят с самого лета. Это уничтожение зеленого фонда города, - говорят жители.

График полива корреспонденты нашего издания пытались получить у акимата Актау на протяжении месяца. Но предоставили его журналистам только сегодня, 19 июня.

Здесь можно посмотреть график полива внутримикрорайонных деревьев. А тут график полива зеленых насаждений по периметру города.

Напомним, аким Актау сообщил сегодня, 19 июня, что на озеленение Актау в этом году выделено 890 миллионов тенге. Полив зелёных насаждений Актау планировали начать в мае. Ранее Галымжан Ниязов получил выговор за плачевное состояние зеленого фонда города. В акимате сообщали, что они намерены подавать в суд на подрядчика за засохшие деревья. В общественном объединении «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», которое выиграло тендер на озеленение в этом году, сообщили, что акимат не выполняет свои обязанности как заказчик работ по озеленению.



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Комментарии ( 6 )

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A.A.A. (Посетители) Сегодня, 17:17
График это конечно хорошо,но кто его придерживается.Сегодня 19июня. Должно быть 2полива. Но не было ни одного.Где телефоны,которые действительно работают?Куда звонить,если нет полива?
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 17:00
Видать, Гусману мозги вправили маленько...
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 16:52
Цитата: pronina1976
Можете номер телефона Атамекена опубликовать?

А смысл? :)
В прошлом году, когда были РЭПеры, звонишь им, узнать когда планируется полив, говорят - завтра, на завтра полива нет, звонишь - тот же человек отвечает: а у вас полив не запланирован, кто вам сказал, - в общем полная несознанка :))
Посмотрим как будет с Атамекеном..
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 16:20
Ну что ж, посмотрим. Из 15 заявленных поливов 2 уже "прошли мимо", остается 13. Будем надеяться, что хотя бы 5-6 раз польют таки. На большее надежды нет.
 
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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 16:11
Молодец Кая!!!
 
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pronina1976 (Посетители) Сегодня, 15:59
Спасибо за график. Можете номер телефона Атамекена опубликовать?
 
 

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