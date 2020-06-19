Не прошло и всё лето: Акимат Актау предоставил график полива зеленых насаждений

Фото из архива lada.kz
Жители Актау возмущены отсутствием полива со стороны исполнителей.
- Это просто издевательство над деревьями. Весь город засыхает. Такие деньги выделены на полив, а его не производят с самого лета. Это уничтожение зеленого фонда города, - говорят жители.
График полива корреспонденты нашего издания пытались получить у акимата Актау на протяжении месяца. Но предоставили его журналистам только сегодня, 19 июня.
Здесь можно посмотреть график полива внутримикрорайонных деревьев. А тут график полива зеленых насаждений по периметру города.
Напомним, аким Актау сообщил сегодня, 19 июня, что на озеленение Актау в этом году выделено 890 миллионов тенге. Полив зелёных насаждений Актау планировали начать в мае. Ранее Галымжан Ниязов получил выговор за плачевное состояние зеленого фонда города. В акимате сообщали, что они намерены подавать в суд на подрядчика за засохшие деревья. В общественном объединении «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», которое выиграло тендер на озеленение в этом году, сообщили, что акимат не выполняет свои обязанности как заказчик работ по озеленению.
- Это просто издевательство над деревьями. Весь город засыхает. Такие деньги выделены на полив, а его не производят с самого лета. Это уничтожение зеленого фонда города, - говорят жители.
График полива корреспонденты нашего издания пытались получить у акимата Актау на протяжении месяца. Но предоставили его журналистам только сегодня, 19 июня.
Здесь можно посмотреть график полива внутримикрорайонных деревьев. А тут график полива зеленых насаждений по периметру города.
Напомним, аким Актау сообщил сегодня, 19 июня, что на озеленение Актау в этом году выделено 890 миллионов тенге. Полив зелёных насаждений Актау планировали начать в мае. Ранее Галымжан Ниязов получил выговор за плачевное состояние зеленого фонда города. В акимате сообщали, что они намерены подавать в суд на подрядчика за засохшие деревья. В общественном объединении «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», которое выиграло тендер на озеленение в этом году, сообщили, что акимат не выполняет свои обязанности как заказчик работ по озеленению.