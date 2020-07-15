Льва Симбу из Актау увезут в зоопарк Алматы

- Качество шерстяного покрова нарушено. Скорее всего, из-за неправильного рациона. На лбу рана, но это меньшее, с чем мы можем столкнуться. Видно, что по развитию он отстаёт от своих сверстников. А так он весёлый, дружелюбный. По приезду в Алматы он пройдёт полное обследование, и тогда мы сможем понять, с чем имеем дело, - отметила специалист алматинского зоопарка.

При визуальном осмотре сотрудники зоопарка оценили состояние Симбы как удовлетворительное. Он достаточно контактный.Завтра утром, 16 июля, Симбе планируют провести анестезию. Это обычная практика при транспортировке. Животное не будет перевозбуждено и легче перенесёт дорогу.Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили , что хозяин животного уже нашёлся.Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.Позже суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау.