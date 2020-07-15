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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 618

Льва Симбу из Актау увезут в зоопарк Алматы

Специалисты из алматинского зоопарка планируют доставить льва на самолёте.

Кадр видео
При визуальном осмотре сотрудники зоопарка оценили состояние Симбы как удовлетворительное. Он достаточно контактный.

- Качество шерстяного покрова нарушено. Скорее всего, из-за неправильного рациона. На лбу рана, но это меньшее, с чем мы можем столкнуться. Видно, что по развитию он отстаёт от своих сверстников. А так он весёлый, дружелюбный. По приезду в Алматы он пройдёт полное обследование, и тогда мы сможем понять, с чем имеем дело, - отметила специалист алматинского зоопарка.


Завтра утром, 16 июля, Симбе планируют провести анестезию. Это обычная практика при транспортировке. Животное не будет перевозбуждено и легче перенесёт дорогу.

Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.

Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.

Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.

Позже суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 19:55
Удачи, Симба! Заработай много денег для Алматинского зоопарка, чтобы они ещё больше приютили таких как ты. applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Empro
  • Рома
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:08
Счастливо пути тебе Симба.
 
 

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