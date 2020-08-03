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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 21:38

Просмотров: 2387

Бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы

Махсудхан Аблазимов на своей странице в Instagram написал, что семья не ожидала такого наплыва людей, пришедших на похороны его мамы Бибижамал Аблазимовой.

Фото из доступных источников
Бывший глава полиции Мангистауской области, а ныне начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области отметил, что поминки покойной семья планировала провести в узком семейном кругу.

Бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы

- Выражаю искреннюю благодарность всем выразившим соболезнования и пришедшим проводить в последний путь нашу маму. Слова сочувствия выразили многие граждане нашей страны из разных городов. Очень много людей приехали на похороны, такого наплыва мы сами даже не ожидали. Погребение и поминальный обед планировали провести в узком семейном кругу, в связи с эпидемией мы попросили всех родственников воздержаться от посещения. Но пришедшим людям, которые не являются нашими родными, мы запретить посещение не смогли. Нам, конечно, очень приятно, что вы все так любили и уважали нашу маму, от всей души благодарю вас за такую поддержку, - написал Махсудхан Аблазимов.


Также он попросил людей впредь воздержаться от посещения поминок его мамы.

- К величайшему сожалению, вынужден просить вас воздержаться от дальнейших посещений. Как вы все знаете, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, которая требует строгого соблюдения карантинных норм. Поэтому ради всеобщей безопасности крайне важно исключить скопление народа. Прошу вас понять нас правильно и не осуждать. С уважением и великой скорбью М.Аблазимов, - написал бывший глава полиции Мангистау.

Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки. Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины. За массовые похороны родным усопшей теперь придется заплатить штраф.



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Комментарии ( 7 )

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  • asnural
  • ЁмоЁ
  • alesha
  • Барабашка
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 22:33
Наказать по всей строгости.
Уволить Махсудхана Аблазимова за публичное нарушение закона, который он обязан исполнять у себя в области. И уволить местного начальника полиции, за не способность исполнить закон. А так же в пособничестве в виде перекрытия улицы и тп.
 
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  • yuriy.v
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 n92 (Посетители) Сегодня, 22:12
saktau,
видите ли, надо показать что ты "непростой" и перекрыть дорогу, и там делать Джаназа...хотя можно было перейти дорогу, и там сделать, на пустой территории.
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 22:10
Поясните штраф они заплатят за каждого человека который там был?
 
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 илидия (Посетители) Сегодня, 22:07
Безнаказанность делает законы сначала бесполезными, а под конец смешными. Ноэль
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 21:54
Рафик ни в чём не виноват
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 21:53
А дорогу зачем перекрывали?
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 21:47
планировали провести в узком семейном кругу

А дорога сама перекрылась по случайному стечению событий

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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