Бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы

- Выражаю искреннюю благодарность всем выразившим соболезнования и пришедшим проводить в последний путь нашу маму. Слова сочувствия выразили многие граждане нашей страны из разных городов. Очень много людей приехали на похороны, такого наплыва мы сами даже не ожидали. Погребение и поминальный обед планировали провести в узком семейном кругу, в связи с эпидемией мы попросили всех родственников воздержаться от посещения. Но пришедшим людям, которые не являются нашими родными, мы запретить посещение не смогли. Нам, конечно, очень приятно, что вы все так любили и уважали нашу маму, от всей души благодарю вас за такую поддержку, - написал Махсудхан Аблазимов.

Бывший глава полиции Мангистауской области, а ныне начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области отметил, что поминки покойной семья планировала провести в узком семейном кругу.Также он попросил людей впредь воздержаться от посещения поминок его мамы.- К величайшему сожалению, вынужден просить вас воздержаться от дальнейших посещений. Как вы все знаете, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, которая требует строгого соблюдения карантинных норм. Поэтому ради всеобщей безопасности крайне важно исключить скопление народа. Прошу вас понять нас правильно и не осуждать. С уважением и великой скорбью М.Аблазимов, - написал бывший глава полиции Мангистау.Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки. Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины. За массовые похороны родным усопшей теперь придется заплатить штраф.