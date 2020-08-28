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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 405

Так требуется ли согласие жильцов? Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе в жилом доме в Актау

Из-за жалобы жильцов дома №12 в 7 микрорайоне на хозяина помещения на первом этаже, где последний планирует открыть кафе, строительные работы прекратили на территории пристройки, в самой квартире работы продолжились. В акимате жителям предоставили ответ на их обращение.

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В письме жильцам акимат сообщает, что уведомил собственника нежилого помещения о приостановлении ремонтных работ до получения разрешительных документов.

- В целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства в Казахстане, указом Президента страны был введён мораторий на проведение проверок, профилактического контроля и надзора с посещением от 26 декабря 2019 года. Центральные, государственные и местные исполнительные органы с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года прекращают данные проверки. На основании этого мы не имеем возможности назначить внеплановую проверку. Собственнику нежилого помещения было направлено уведомление о приостановлении ремонтных работ до получения разрешительных документов, - говорится в сообщении.


Напоминаем, что за последние два года в данной квартире на первом этаже уже сменились два арендатора. В настоящее время ведётся ремонт для открытия кафе. Согласие на открытие питейного заведения жители не давали.

Индивидуальный предприниматель сообщил, что он арендовал это помещение для открытия кафе. Он отметил, что не делает перепланировку, не трогает несущие стены и производит ремонтные работы в будние дни с 09:00 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 14:00.

Позже в акимате заявили, что на данной территории ведётся строительство пристройки без соответствующих разрешительных документов. По выявленным нарушениям собственнику дано предупреждение о прекращении строительных работ.

После индивидуальный предприниматель передал уведомительные документы в городской акимат для получения разрешения на открытие кафе. Он также сказал, что убрал абсолютно всё габаритное промышленное оборудование, установил обычные холодильники, которые имеются в каждой квартире и не будут создавать неудобства.



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Комментарии ( 2 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:30
Цитата: Нурекен
Так, требуется ли согласие жильцов?

Почитайте здесь..My Webpage...ВСЁ!, поймёте.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 19:03
Так, требуется ли согласие жильцов?
 
 

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