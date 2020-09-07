Общественник Юрий Толочко мстил казахстанцам за каспийских тюленей

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Общественник Юрий Толочко провел в Нур-Султане акцию против насилия над животными. Таким образом он решил привлечь внимание горожан к резонансному случаю избиения жителями Актау каспийского тюленя. Защитник природы выбрал весьма необычный способ протеста. Он переоделся в костюм тюленя и бил прохожих игрушкой, похожей на палку. При этом мужчина произносил «Это вам от тюленей».
- С акции начинается гуманизм, и это мое твердое мнение. Сначала кто-то обижает животного, а потом он тоже самое может сделать и с человеком. Вы все помните варварский случай, когда в Каспии тюленя забивали палкой. Так вот сегодня тюленем буду я, и бить палкой тоже буду я, только людей, - сказал Юрий Толочко в видеобращении.
Актер и бодибилдер Юрий Толочко запомнился казахстанцам тем, что в начале года объявил о своей женитьбе с силиконовой куклой Марго.
Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Инцидент запечатлён на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
А подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
Полиция установила личности всех участников избиения тюленя.
К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.
Президент Республики Казахстан назвал дикостью произошедшее на пляже в селе Курык Мангистауской области.
- С акции начинается гуманизм, и это мое твердое мнение. Сначала кто-то обижает животного, а потом он тоже самое может сделать и с человеком. Вы все помните варварский случай, когда в Каспии тюленя забивали палкой. Так вот сегодня тюленем буду я, и бить палкой тоже буду я, только людей, - сказал Юрий Толочко в видеобращении.
Актер и бодибилдер Юрий Толочко запомнился казахстанцам тем, что в начале года объявил о своей женитьбе с силиконовой куклой Марго.
Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Инцидент запечатлён на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
А подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
Полиция установила личности всех участников избиения тюленя.
К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.
Президент Республики Казахстан назвал дикостью произошедшее на пляже в селе Курык Мангистауской области.