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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 3202

Общественник Юрий Толочко мстил казахстанцам за каспийских тюленей

В Сети Instagram появилось видео, на кадрах которого запечатлен Юрий Толочко, переодевшийся в костюм тюленя. Общественник бил прохожих игрушкой, похожей на палку.

Кадр видео
Общественник Юрий Толочко провел в Нур-Султане акцию против насилия над животными. Таким образом он решил привлечь внимание горожан к резонансному случаю избиения жителями Актау каспийского тюленя. Защитник природы выбрал весьма необычный способ протеста. Он переоделся в костюм тюленя и бил прохожих игрушкой, похожей на палку. При этом мужчина произносил «Это вам от тюленей».



- С акции начинается гуманизм, и это мое твердое мнение. Сначала кто-то обижает животного, а потом он тоже самое может сделать и с человеком. Вы все помните варварский случай, когда в Каспии тюленя забивали палкой. Так вот сегодня тюленем буду я, и бить палкой тоже буду я, только людей, - сказал Юрий Толочко в видеобращении.

Актер и бодибилдер Юрий Толочко запомнился казахстанцам тем, что в начале года объявил о своей женитьбе с силиконовой куклой Марго.

Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Инцидент запечатлён на пляже в селе Курык вечером 6 июля.

А подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.

Полиция установила личности всех участников избиения тюленя.

К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.

Президент Республики Казахстан назвал дикостью произошедшее на пляже в селе Курык Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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 Guz (Посетители) Сегодня, 15:41
Обществннник,а значит уже с отклонениями.
........
Предложу ему проехать по нашим аулам их много на побережье и там помаскарадничать,аулы это оценят....возможно.
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:31
Во-первых, тех, кто бил, их уже наказали по закону, причем тут жители столицы? Понятно, что били тюленей люди с низкой культурой и воспитанием. Поэтому нужно в людях воспитывать культуру с самого детства, а не бить палкой взрослого человека, это бесполезно. Этим самым он сам показывает свою культуру.
Во-вторых его действия кажутся больше пиаром или действиями больного человека.
 
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 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 15:07
Пускакй в Курык приедет воспитывать
 
 

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