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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 66

Это дикость! Президент Казахстана высказался об избиении тюленя в Мангистау

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент с избиением тюленя на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Президент Республики Казахстан, как передает Tengrinews.kz, назвал дикостью произошедшее на пляже в селе Курык Мангистауской области.

- Недавно произошел инцидент в Актау Мангистауской области, камнями и палками забили тюленя. Это дикость просто. С другой стороны, винить детей и подростков тоже нет смысла, потому что им никто не объяснял в школе и тем более дома, что этого делать нельзя. Я уже не говорю о совершенно «рядовых», так сказать, случаях, когда собак душат, сжигают живых щенков и так далее. Я думаю, что министр Аймагамбетов (министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. - Прим.) должен задуматься над этим, - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.



Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Инцидент запечатлён на пляже в селе Курык вечером 6 июля.

Позже стало известно, что забившим палками и камнями тюленя грозит уголовная ответственность. Для установления личностей людей и привлечения их к ответственности территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области было направлено письмо в департамент полиции.

Вчера, 9 июня, полиция установила личности всех участников избиения тюленя.

К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.

Это дикость! Президент Казахстана высказался об избиении тюленя в Мангистау


Пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором запечатлено мирное сосуществование человека и животного.

Разница в мировоззрении налицо.




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Комментарии ( 1 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:57
надеюсь теперь с них не слезут, если это дошло до президента. beat
 
 

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