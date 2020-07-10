Это дикость! Президент Казахстана высказался об избиении тюленя в Мангистау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Президент Республики Казахстан, как передает Tengrinews.kz, назвал дикостью произошедшее на пляже в селе Курык Мангистауской области.
- Недавно произошел инцидент в Актау Мангистауской области, камнями и палками забили тюленя. Это дикость просто. С другой стороны, винить детей и подростков тоже нет смысла, потому что им никто не объяснял в школе и тем более дома, что этого делать нельзя. Я уже не говорю о совершенно «рядовых», так сказать, случаях, когда собак душат, сжигают живых щенков и так далее. Я думаю, что министр Аймагамбетов (министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. - Прим.) должен задуматься над этим, - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Инцидент запечатлён на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
Позже стало известно, что забившим палками и камнями тюленя грозит уголовная ответственность. Для установления личностей людей и привлечения их к ответственности территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области было направлено письмо в департамент полиции.
Вчера, 9 июня, полиция установила личности всех участников избиения тюленя.
К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.
Пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором запечатлено мирное сосуществование человека и животного.
Разница в мировоззрении налицо.
- Недавно произошел инцидент в Актау Мангистауской области, камнями и палками забили тюленя. Это дикость просто. С другой стороны, винить детей и подростков тоже нет смысла, потому что им никто не объяснял в школе и тем более дома, что этого делать нельзя. Я уже не говорю о совершенно «рядовых», так сказать, случаях, когда собак душат, сжигают живых щенков и так далее. Я думаю, что министр Аймагамбетов (министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. - Прим.) должен задуматься над этим, - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
Напомним, отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Инцидент запечатлён на пляже в селе Курык вечером 6 июля.
Позже стало известно, что забившим палками и камнями тюленя грозит уголовная ответственность. Для установления личностей людей и привлечения их к ответственности территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области было направлено письмо в департамент полиции.
Вчера, 9 июня, полиция установила личности всех участников избиения тюленя.
К слову, произошедшее вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Сюжет с мангистаусцами, избивающими тюленя, попал даже в ленту сайта английского ежедневного издания Daily Mail.
Пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором запечатлено мирное сосуществование человека и животного.
Разница в мировоззрении налицо.