Прикрылись мораторием: В Актау прошло открытие кафе наперекор возмущениям жильцов

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Строительные работы на сегодняшний день уже завершены и новая бургерная встречает посетителей. В заведении наблюдается поток клиентов.
Хозяева кафе провели вентиляционную вытяжку до крыши, которой так противились жильцы дома.
В пресс-службе городского акимата сообщили, что специалистами городского отдела архитектуры и градостроительства была проведена проверка. В результате было направлено письмо в государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК). Однако в связи с объявленным мораторием на проверку малого и среднего бизнеса с 1 января 2020 года письмо было возвращено. То есть, на время объявленного моратория в отношении частного предпринимателя не могут быть приняты меры.
Напомним, что за последние два года в данной квартире на первом этаже уже сменились два арендатора. Согласие на открытие питейного заведения жители не давали.
Индивидуальный предприниматель сообщил, что он арендовал это помещение для открытия кафе. И отметил, что не делает перепланировку, не трогает несущие стены и производит ремонтные работы в будние дни с 09:00 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 14:00.
В акимате заявили, что на данной территории ведётся строительство пристройки без соответствующих разрешительных документов. По выявленным нарушениям собственнику дано предупреждение о прекращении строительных работ.
После индивидуальный предприниматель передал уведомительные документы в городской акимат для получения разрешения на открытие кафе. Он также сказал, что убрал абсолютно всё габаритное промышленное оборудование, установил обычные холодильники, которые имеются в каждой квартире и не будут создавать неудобства.
Две недели назад, 18 сентября, в КСК «Галия» сообщили, что от лица управляющей компании они обратились в ГАСК, где их перенаправили в акимат. Последние, в свою очередь, отправляют их снова в ГАСК.
В отделе архитектуры и градостроительства Актау отметили, что по данному вопросу будет создана повторная выездная комиссия, которая пройдет с участием всех соответствующих органов на следующей неделе. Но выездная комиссия не состоялась.
Хозяева кафе провели вентиляционную вытяжку до крыши, которой так противились жильцы дома.
В пресс-службе городского акимата сообщили, что специалистами городского отдела архитектуры и градостроительства была проведена проверка. В результате было направлено письмо в государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК). Однако в связи с объявленным мораторием на проверку малого и среднего бизнеса с 1 января 2020 года письмо было возвращено. То есть, на время объявленного моратория в отношении частного предпринимателя не могут быть приняты меры.
Напомним, что за последние два года в данной квартире на первом этаже уже сменились два арендатора. Согласие на открытие питейного заведения жители не давали.
Индивидуальный предприниматель сообщил, что он арендовал это помещение для открытия кафе. И отметил, что не делает перепланировку, не трогает несущие стены и производит ремонтные работы в будние дни с 09:00 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 14:00.
В акимате заявили, что на данной территории ведётся строительство пристройки без соответствующих разрешительных документов. По выявленным нарушениям собственнику дано предупреждение о прекращении строительных работ.
После индивидуальный предприниматель передал уведомительные документы в городской акимат для получения разрешения на открытие кафе. Он также сказал, что убрал абсолютно всё габаритное промышленное оборудование, установил обычные холодильники, которые имеются в каждой квартире и не будут создавать неудобства.
Две недели назад, 18 сентября, в КСК «Галия» сообщили, что от лица управляющей компании они обратились в ГАСК, где их перенаправили в акимат. Последние, в свою очередь, отправляют их снова в ГАСК.
В отделе архитектуры и градостроительства Актау отметили, что по данному вопросу будет создана повторная выездная комиссия, которая пройдет с участием всех соответствующих органов на следующей неделе. Но выездная комиссия не состоялась.