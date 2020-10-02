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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:57

Просмотров: 1664

Прикрылись мораторием: В Актау прошло открытие кафе наперекор возмущениям жильцов

Вопреки несогласию жильцов дома №12 в 7 микрорайоне с открытием в их доме кафе, оно все-таки распахнуло свои двери для клиентов.

Фото автора
Строительные работы на сегодняшний день уже завершены и новая бургерная встречает посетителей. В заведении наблюдается поток клиентов.

Прикрылись мораторием: В Актау прошло открытие кафе наперекор возмущениям жильцов


Хозяева кафе провели вентиляционную вытяжку до крыши, которой так противились жильцы дома.

Прикрылись мораторием: В Актау прошло открытие кафе наперекор возмущениям жильцов


В пресс-службе городского акимата сообщили, что специалистами городского отдела архитектуры и градостроительства была проведена проверка. В результате было направлено письмо в государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК). Однако в связи с объявленным мораторием на проверку малого и среднего бизнеса с 1 января 2020 года письмо было возвращено. То есть, на время объявленного моратория в отношении частного предпринимателя не могут быть приняты меры.

Напомним, что за последние два года в данной квартире на первом этаже уже сменились два арендатора. Согласие на открытие питейного заведения жители не давали.

Индивидуальный предприниматель сообщил, что он арендовал это помещение для открытия кафе. И отметил, что не делает перепланировку, не трогает несущие стены и производит ремонтные работы в будние дни с 09:00 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 14:00.

В акимате заявили, что на данной территории ведётся строительство пристройки без соответствующих разрешительных документов. По выявленным нарушениям собственнику дано предупреждение о прекращении строительных работ.

После индивидуальный предприниматель передал уведомительные документы в городской акимат для получения разрешения на открытие кафе. Он также сказал, что убрал абсолютно всё габаритное промышленное оборудование, установил обычные холодильники, которые имеются в каждой квартире и не будут создавать неудобства.

Две недели назад, 18 сентября, в КСК «Галия» сообщили, что от лица управляющей компании они обратились в ГАСК, где их перенаправили в акимат. Последние, в свою очередь, отправляют их снова в ГАСК.

В отделе архитектуры и градостроительства Актау отметили, что по данному вопросу будет создана повторная выездная комиссия, которая пройдет с участием всех соответствующих органов на следующей неделе. Но выездная комиссия не состоялась.



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Комментарии ( 6 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:45
Цитата: Космос
С мораторием брехня! Мораторий запрещает проверки по собственной инициативе, а по заявлению обязаны принимать меры. Здесь есть повод для реагирования прокуратуры

к сожалению, вы не правы.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1900000229
вот закон, там перечислены основания для проверок. Заявление обязаны рассмотреть, но если в заявлении не будет основательной базы для проведения проверки (типа пункта п.п.1 п.1 - нарушения, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку), то Вам дадут ответ с отказом в проверке.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 10:42
Да ладно вам Лада, вы случайно не лоббируете интересы работника (родственника) редакции, которые живет в том доме? А так у них очень даже вкусные донеры и бургеры beer
 
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  • elek
 тинаки (Посетители) Сегодня, 10:40
бесплатная реклама для "Salam Bro" на Ладе applause prey А по факту, "беззубый" оказался акимат, ГАСК, ПКСК... плевать им на жителей. Очень жаль, что так происходит.
 
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  • Имярек
  • Ну Ну
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:18
С мораторием брехня! Мораторий запрещает проверки по собственной инициативе, а по заявлению обязаны принимать меры. Здесь есть повод для реагирования прокуратуры
 
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  • leo529
  • nazarbayevskii
 None None (Посетители) Сегодня, 09:59
Цитата: asnural
Крыша бетонная

Только у соседей по бизнесу. Почему на Овацию и донерные так не вощмущались. А которая самая ближняя к вечному огню, так там то же раньше ЖД кассы были и когда строилась "питейное заведение" никаких криков не было. А тут прям все, конец света.
 
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  • Космос
 asnural (Посетители) Сегодня, 09:27
Крыша бетонная, как и в жк три короны , где продают веселящий газ. Менты стоят, а на их глазах молодежь с баллонами
 
 

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