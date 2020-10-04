Активисты собрали около 2000 подписей под петицией в защиту сквера в Актау

- Мы обращались в акимат ещё 25 сентября, чтобы нас в срочном порядке принял аким Актау, но ему, видимо, некогда. У него, наверное, более важные дела. Как будто все игнорируют народные волнения, и никто не слышит, что у нас уничтожают город. Никакого компромисса быть не может. Все настроены решительно, - говорит одна из членов инициативной группы Марина Утешева.

Люди по-прежнему выражают несогласие на вырубку зелёных насаждений, на месте которого, по их словам, будет парковка.На данный момент инициативная группа собрала около 2000 подписей под петицией в защиту сквера.В этот понедельник, 5 октября, они намерены подать заявку на пикет.Подписать петицию можно, прислав свои ФИО и номер телефона на WhatsApp: 8 (701) 8460484.Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера. Позже состоялась встреча инициативной группы с представителями Народного банка. Данный вопрос обсудили также руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин и директор Мангистауского филиала Народного банка Рахимжан Сереков.